Bragantino é uma das equipes que mais empatam no Brasileirão

Crédito: Confronto com o Flamengo, disputado no Nabizão, terminou 1 a 1 (Divulgação/Bragantino

Na última quarta-feira (6) em partida que recebeu o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Bragantino chegou ao seu 11° empate na competição, resultado esse que fez o time cair uma posição na tabela em comparação a como começou a 24ª Rodada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO placar de igualdade contra os cariocas, aliás, está longe de ser algo raro se os números da campanha como um todo do Massa Bruta no Campeonato Brasileiro forem analisados e comparados com todos os outros 19 times da elite nacional em 2021.

Para se ter uma ideia, o Braga é o segundo time (ao lado do Ceará) que reúne o maior número de empates na competição, ficando atrás apenas do Cuiabá que, nesta rodada, somou a 12ª igualdade no Brasileirão ao ficar no 1 a 1 com o Grêmio em Porto Alegre.

O tema, aliás, foi abordado pelo técnico Mauricio Barbieri na entrevista coletiva após o jogo desta semana onde ele entende que os últimos confrontos não são os grandes "problemas" em relação a sequência de igualdades na campanha. Além dos empates, o Bragantino atingiu, contra o Flamengo, o sexto jogo seguido sem ganhar no Campeonato Brasileiro.