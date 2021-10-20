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Bragantino divulga lista de relacionados para embate com o Internacional

Confronto a ser cumprido originalmente da 19ª Rodada do Brasileirão terá seis desfalques para o técnico Mauricio Barbieri...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 14:44

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 14:44

Crédito: Um dos artilheiros no ano da equipe, Ytalo está fora da partida (Divulgação/Red Bull Bragantino
Com 23 nomes, o técnico Mauricio Barbieri divulgou a lista de relacionados para o próximo confronto do Bragantino no Campeonato Brasileiro que acontecerá na quinta-feira (21), diante do Internacional, no Beira-Rio. O duelo em questão vale por partida atrasada da 19ª Rodada. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTendo a possibilidade até mesmo de retornar ao G4 em caso de vitória combinada a tropeço do Palmeiras diante do Ceará, nesta quarta-feira (20), o Braga terá de lidar com uma lista de seis desfalques que incluem os dois artilheiros da equipe no ano: Artur e Ytalo.
Os dois atacantes do Massa Bruta estão seguindo o protocolo sanitário de isolamento após testarem positivo para Covid-19 que tem duração de dez dias. Enquanto o período de isolamento para Artur acaba na próxima quinta, Ytalo só encerrará essa etapa no próximo dia 26 deste mês.
Além dos avantes, estão fora da lista de relacionados o lateral-esquerdo Luan Cândido (desconforto muscular), os meio-campistas Praxedes (torção no tornozelo) e Jadsom (suspenso) além do também atacante Gabriel Novaes, outro punido com três amarelos.
Confira como ficou a lista de relacionados do Bragantino
Goleiros: Cleiton, Julio Cesar e Maycon Cleiton;Zagueiros: Fabricio Bruno, Léo Ortiz, Léo Realpe e Natan;Laterais: Aderlan, Edimar, Guilherme, Weverson e Weverton;Meio-campistas: Cristiano, Emi Martínez, Eric Ramires, Luciano e Pedrinho;Atacantes: Alerrandro, Bruninho, Cuello, Gonzalo, Helinho e Jan Hurtado.

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