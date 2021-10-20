Bragantino divulga lista de relacionados para embate com o Internacional

Crédito: Um dos artilheiros no ano da equipe, Ytalo está fora da partida (Divulgação/Red Bull Bragantino

Com 23 nomes, o técnico Mauricio Barbieri divulgou a lista de relacionados para o próximo confronto do Bragantino no Campeonato Brasileiro que acontecerá na quinta-feira (21), diante do Internacional, no Beira-Rio. O duelo em questão vale por partida atrasada da 19ª Rodada. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTendo a possibilidade até mesmo de retornar ao G4 em caso de vitória combinada a tropeço do Palmeiras diante do Ceará, nesta quarta-feira (20), o Braga terá de lidar com uma lista de seis desfalques que incluem os dois artilheiros da equipe no ano: Artur e Ytalo.

Os dois atacantes do Massa Bruta estão seguindo o protocolo sanitário de isolamento após testarem positivo para Covid-19 que tem duração de dez dias. Enquanto o período de isolamento para Artur acaba na próxima quinta, Ytalo só encerrará essa etapa no próximo dia 26 deste mês.

Além dos avantes, estão fora da lista de relacionados o lateral-esquerdo Luan Cândido (desconforto muscular), os meio-campistas Praxedes (torção no tornozelo) e Jadsom (suspenso) além do também atacante Gabriel Novaes, outro punido com três amarelos.

Confira como ficou a lista de relacionados do Bragantino