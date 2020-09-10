Bragantino desperdiça boas chances de somar pontos contra Palmeiras e São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

Antes de o Brasileirão começar, o Bragantino foi colocado como uma das apostas na competição e a expectativa era alta, já que devido a parceria com a Red Bull, a equipe fez grandes investimentos no mercado de transferências.Após nove rodadas o desempenho é bem diferente do esperado. Com apenas 7 pontos, o Massa Bruta é o 18º colocado e vem de dois tropeços bem amargos na competição: Palmeiras e São Paulo.

No domingo, o Bragantino vencia o Verdão por 1 a 0 dentro de casa e tinha campo aberto para construir um resultado mais elástico. Sem capricho nas finalizações, o time do interior paulista viu o rival crescer dentro de campo e, através da manhã inspirada de Gabriel Verón, conseguir a virada nos minutos finais.

No Morumbi, na noite da última quarta-feira, o filme foi o mesmo. Após um primeiro tempo morno, o Bragantino abriu o placar na etapa final e teve a chance de sacramentar a vitória com Claudinho, mas o pênalti acabou desperdiçado. Pouco depois, em nova falha defensiva, o São Paulo conseguiu o empate.

Quando tudo se encaminhava para a igualdade, Artur, o craque do time, teve a chance de colocar o Bragantino em vantagem através de nova cobrança de pênalti. Mas o chute parou na trave.