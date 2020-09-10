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futebol

Bragantino desperdiça boas chances de somar pontos contra Palmeiras e São Paulo

Massa Bruta teve a vantagem a seu favor nos últimos dois jogos, não matou os confrontos e permanece no Z-4...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 15:27
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
Antes de o Brasileirão começar, o Bragantino foi colocado como uma das apostas na competição e a expectativa era alta, já que devido a parceria com a Red Bull, a equipe fez grandes investimentos no mercado de transferências.Após nove rodadas o desempenho é bem diferente do esperado. Com apenas 7 pontos, o Massa Bruta é o 18º colocado e vem de dois tropeços bem amargos na competição: Palmeiras e São Paulo.
No domingo, o Bragantino vencia o Verdão por 1 a 0 dentro de casa e tinha campo aberto para construir um resultado mais elástico. Sem capricho nas finalizações, o time do interior paulista viu o rival crescer dentro de campo e, através da manhã inspirada de Gabriel Verón, conseguir a virada nos minutos finais.
No Morumbi, na noite da última quarta-feira, o filme foi o mesmo. Após um primeiro tempo morno, o Bragantino abriu o placar na etapa final e teve a chance de sacramentar a vitória com Claudinho, mas o pênalti acabou desperdiçado. Pouco depois, em nova falha defensiva, o São Paulo conseguiu o empate.
Quando tudo se encaminhava para a igualdade, Artur, o craque do time, teve a chance de colocar o Bragantino em vantagem através de nova cobrança de pênalti. Mas o chute parou na trave.
Agora, a missão de Barbieri e seus comandados é mais complicada. No Mineirão, o Bragantino mede forças com o Atlético-MG, favorito ao título e o time sabe que não pode mais dar bobeira e tem que aproveitar as chances para começar a se recuperar.

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