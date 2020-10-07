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Bragantino confirma caso de Covid-19 no elenco

Sem revelar o nome, o Massa Bruta informou que o jogador está sem sintomas do vírus...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 15:15

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 15:15

Crédito: Divulgação/Bragantino
Na tarde desta quarta-feira, o Red Bull Bragantino informou que um jogador do elenco testou positivo para a Covid-19.De acordo com a assessoria de imprensa do clube, a bateria de exames foi realizada antes do jogo contra o Internacional, marcado para esta quinta-feira, no Nabi Abi Chedid.
Diferente de quando Vitinho foi diagnosticado com o vírus, o Bragantino não revelou o nome do atleta. Apenas informou que o jogador está sem sintomas e quem convive com ele testou negativo.
Situação na tabela
Após 13 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta aparece na 18ª colocação, com 12 pontos.

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