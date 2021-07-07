Boza deve ganhar vaga de Luiz Felipe no clássico contra o Palmeiras

Poucas horas depois de vencer o Athletico-PR por 2 a 1, na Vila, o elenco do Santos se reapresentou nesta manhã de quarta-feira com foco em outra partida contra um dos líderes do Brasileirão: o clássico contra o Palmeiras, sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, jogo válido pela 11ª rodada da competição.Os atletas que não atuaram ou entraram no segundo tempo do triunfo contra os paranaenses treinaram no campo do CT Rei Pelé. Já os titulares trabalharam na academia.O técnico Fernando Diniz, que volta ao time após cumprir suspensão, tem algumas dúvidas para ao clássico. Alison e Felipe Jonatan, lesionados, ainda serão reavaliados nos dois últimos treinos antes do duelo. Luiz Felipe, suspenso, é uma ausência confirmada. O substituto deve ser Danilo Boza.A grande novidade na equipe pode ser o atacante Kaio Jorge, preservado nas últimas duas partidas do Santos. O jogador passou por um controle de carga para se recuperar de uma lesão grau 1. Segundo apuração do DIÁRIO, Kaio vem tratando em dois períodos todos os dias.