Botafogo x Vasco: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Celso Pupo/Fotoarena

Neste domingo, Vasco e Botafogo se enfrentam no fechamento da décima rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, no Nilton Santos. Os dois rivais buscam se recuperar no campeonato, já que não venceram na última rodada. O Gigante da Colina perdeu para o Atlético-GO, em São Januário, e o Glorioso empatou com o Athletico-PR, em Curitiba.

Sem vencer há cinco partidas, o Botafogo têm perdido pontos preciosos na competição ao ceder o empate no final de três partidas: contra Flamengo, Corinthians e Athletico. Com isso, o Alvinegro está bem próximo da zona de rebaixamento e necessita reencontrar o caminho das vitórias.

O técnico Paulo Autuori não poderá contar com Salomon Kalou, que foi liberado para acompanhar a sua formatura, em Lyon, na França, e Gatito Fernández que se recupera de uma lesão na coxa direita. Por outro lado, ele terá o retorno dos atacantes Luís Henrique e Pedro Raul, que devem ser opções no banco de reservas.

O Cruz-maltino, por sua vez, tem feito uma ótima campanha e estava no G-4 da competição. No entanto, com a derrota na última quinta, caiu para a sexta posição, com quatorze pontos, seis de distância para o líder Internacional. Para o clássico, Leandro Castán, Vinícius e Andrey podem desfalcar o Vasco por lesão.

Ainda sem vencer clássicos em 2020, a equipe dirigida por Ramon Menezes busca vencer o confronto para subir na tabela e ganhar moral para os jogos da Copa do Brasil. O técnico term poupado alguns de seus titulares no intuito de evitar os desgaste e alguma lesão no futuro.

Vale destacar este é apenas o primeiro duelo de uma série de confrontos entre os rivais neste mês. Na próxima quinta e no dia 23, eles se enfrentam pela quarta fase da Copa do Brasil, em busca de garantirem uma vaga nas oitavas de finais da competição. FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x VASCO

Data-Hora: 13-09-20 - 20h30Local: Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)Onde acompanhar: Tempo real do LANCE! / Canais Premiere

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário e Victor Luis; Rhuan e Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori

Suspensos: -Lesionados: Marcinho (transição), Guilherme Santos (coxa esquerda), Gatito Fernandez (coxa direita)Pendurados: Barrandeguy e Matheus BabiDesfalque: Kalou (formatura)

VASCO: Fernando Miguel; Pikachu, Miranda, Ricardo Graça e Henrique; Fellipe Bastos, Marcos Junior e Benítez; Ygor Catatau, Cano e Talles. Técnico: Ramon Menezes

Suspensos: Bruno Gomes (Vermelho Direto)Pendurados: Cayo TenórioDesfalques: Guilherme Parede e Lucão (Covid-19), Leandro Castan, Juninho, Andrey, Vinicius (lesionados)

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