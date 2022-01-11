Botafogo x São José-RS: veja o provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha

O Botafogo entra em campo pela fase eliminatória da Copinha. O time sub-20 do Alvinegro entra em campo às 11h nesta quarta-feira para enfrentar o São José-RS no Joaquinzão, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.> Ao L!, especialista exalta perspicácia de John Textor ao traçar planos para investir no Botafogo

A equipe comandada pelo técnico Ricardo Resende teve baixas pela Covid-19 durante a fase de grupos. Mas, mesmo assim, o Botafogo conseguiu a classificação à fase eliminatória em primeiro lugar do Grupo 14, com duas vitórias e uma derrota.

Já o São José-RS se classificou em segundo lugar do Grupo 13. A equipe garantiu duas vitórias e foi derrotada pelo XV de Piracicaba na última rodada. O confronto no Joaquinzão será decidido em partida única pela vaga na terceira fase da competição.FICHA TÉCNICABotafogo x São José-RS

Data e horário: 12/01/2022, às 11hLocal: Estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP)Árbitro: Flávio Roberto Mineiro RibeiroAssistentes: João Petrucio Matrimônio de Jesus dos Santos e Benedito Alessandro de Jesus SantanaOnde assistir: SporTV

Provável Botafogo: Maurício; Daniel Fagundes, Carlos Henrique, Ewerton, Jefinho; Wendel Lessa, Guilherme Liberato; Kauê, Raí, Maranhão; Gabriel Tigrão. Técnico: Ricardo Resende.

Desfalques: Lucas Barreto, Pedro China, Reydson, Gabriel Toebe, Kawan e Dudu (Covid-19).