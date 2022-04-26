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futebol

Botafogo x Juventude tem 27 mil ingressos vendidos e torcida esgota Setor Norte

Torcida do Botafogo esgota dois setores para partida da 4ª rodada do Brasileirão e a estreia de Luís Castro no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 12:22

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 12:22
Os torcedores do Botafogo não arredam o pé e continuam comprando ingressos para a partida contra o Juventude, no próximo domingo, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou, na manhã desta terça-feira, que 27 mil entradas foram garantidas para o jogo do próximo domingo.+ Botafogo coloca mais de 30 mil torcedores em sequência fora de casa
O Setor Norte já teve todos os bilhetes esgotados. Antes, a parte Leste - tanto superior quanto inferior - já havia sido completamente comprada. Apenas o Setor Oeste está disponível para os botafoguenses - a parte Sul é destinada ao Juventude.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
A partida marcará a estreia de Luís Castro no Estádio Nilton Santos. O português não esteve à beira do gramado na derrota para o Corinthians, na 1ª rodada do Brasileirão, por ainda não ter o visto de trabalho.
A procura por ingressos para o duelo também resultou em um aumento no número de sócios-torcedores para o Botafogo. O clube chegou a 29 mil associados no programa "Camisa 7" nesta terça-feira - um aumento de mais 2 mil pessoas apenas nesta semana.
Crédito: TorcidadoBotafogocontraoCorinthians(Foto:VítorSilva/Botafogo

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