Botafogo x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Na noite deste domingo, Botafogo e Flamengo se enfrentam no estádio Nilton Santos, às 20h, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O jogo, vale lembrar, precisou ser adiado porque o Rubro-Negro teve disputou a Supercopa do Brasil no último fim de semana. > Veja jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia e a duração de contratos Dessa forma, o Flamengo chega para o clássico pressionado depois de um frustrante vice, em que teve quatro cobranças de pênaltis para se sagrar campeão. Já o Botafogo teve mais tempo para descansar e vem de duas vitórias no Carioca, sendo uma delas diante do Vasco.

O Botafogo, por outro lado, terá uma 'companhia especial' nas arquibancadas do Nilton Santos. John Textor, investidor que está comprando 90% da SAF do clube, estará no estádio. O clube passa por um momento de transição - dentro de campo, a equipe ainda encontra dificuldade de se impor e terá um grande teste pela frente.

Atualmente, ambas as equipes somam 16 pontos na tabela de classificação do Cariocão. No entanto, como o time da Gávea tem saldo maior, ocupa a terceira colocação, enquanto o Alvinegro, a quarta.FICHA TÉCNICABotafogo x Flamengo

Data e horário: 22/02/2022, às 20hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thayse Marques FonsecaVAR: Rodrigo Nunes de SáOnde assistir: Cariocão Play, Botafogo TV+ e Fla TV+ e tempo real pelo LANCE!

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BOTAFOGO (Técnico: Lúcio Flávio)Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Jonathan Silva; Breno, Barreto (Fabinho); Luiz Fernando, Raí (Diego Gonçalves); Erison, Matheus Nascimento.

Suspensos: -​Pendurados: Luiz Fernando, Fabinho e Barreto​Fora: Rafael, Vinícius Lopes, Carlinhos, Vitinho, Hugo, Ênio e Gabriel Tigrão (lesionados)

FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira), Rodinei, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Suspensos: -​Pendurados: Marinho, Andreas Pereira, Willian Arão, Gabigol, Cleiton e Igor Jesus​Fora: Gustavo Henrique, Thiago Maia (dúvidas) e Rodrigo Caio.