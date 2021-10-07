Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo x CRB: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

Em confronto direto pelo G4 do Brasileirão, equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 19:09

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 19:09

Crédito: Francisco Cedrim / Ascom CRB
Um jogo que promete ser decisivo para a reta final da Série B. Nesta sexta-feira, Botafogo e CRB medem forças no Estádio Nilton Santos às 19h, em partida válida pela 29ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.+ Com lesão no joelho, Rafael desfalca o Botafogo contra o CRB, pela Série B
As duas equipes têm 48 pontos na classificação da Série B. O Botafogo, por vantagem nos critérios de desempate, é o atual 3º colocado, enquanto o CRB chega na 5ª posição. Ou seja, um jogo direto para os dois clubes, em uma partida que vale muito.FICHA TÉCNICABotafogo x CRB
Data e horário: 08/10/2021, às 19hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)VAR: Bráulio da Silva Machado (FIFA - SC)Onde assistir: Premiere e tempo real pelo LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Carlinhos; Luís Oyama (Pedro Castro), Barreto; Marco Antônio, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.
Suspensos: -​Pendurados: Romildo, Diego Loureiro e Diego Gonçalves​Fora: Gatito Fernández, Hugo, Rafael e Romildo (lesionados)
CRB (Técnico: Allan Aal)​Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano, Guilherme Romão; Claudinei (Marthã), Jean Patrick; Jajá, Diego Torres, Alisson Farias; Nicolas Careca.
Suspenso: Pablo Dyego​Pendurados: Diogo Silva, Reginaldo, Alexandre Melo, Claudinei, Diego Torres, Ewandro, Alisson Farias, Erik e Júnior Brandão​Fora: Diego Ivo (lesionado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo crb
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados