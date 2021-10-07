Botafogo x CRB: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

Crédito: Francisco Cedrim / Ascom CRB

Um jogo que promete ser decisivo para a reta final da Série B. Nesta sexta-feira, Botafogo e CRB medem forças no Estádio Nilton Santos às 19h, em partida válida pela 29ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.+ Com lesão no joelho, Rafael desfalca o Botafogo contra o CRB, pela Série B

As duas equipes têm 48 pontos na classificação da Série B. O Botafogo, por vantagem nos critérios de desempate, é o atual 3º colocado, enquanto o CRB chega na 5ª posição. Ou seja, um jogo direto para os dois clubes, em uma partida que vale muito.FICHA TÉCNICABotafogo x CRB

Data e horário: 08/10/2021, às 19hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)VAR: Bráulio da Silva Machado (FIFA - SC)Onde assistir: Premiere e tempo real pelo LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Carlinhos; Luís Oyama (Pedro Castro), Barreto; Marco Antônio, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

Suspensos: -​Pendurados: Romildo, Diego Loureiro e Diego Gonçalves​Fora: Gatito Fernández, Hugo, Rafael e Romildo (lesionados)

CRB (Técnico: Allan Aal)​Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano, Guilherme Romão; Claudinei (Marthã), Jean Patrick; Jajá, Diego Torres, Alisson Farias; Nicolas Careca.