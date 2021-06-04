futebol

Botafogo x Coritiba: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Após empate, Glorioso busca primeira vitória na Série B para ganhar confiança na competição...
LanceNet

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 18:38

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo enfrenta o Coritiba amanhã, às 21h, no Estádio Nilton Santos. Em partida válida pela segunda rodada da Série B do Brasileirão, o Alvinegro entrará em campo em busca da vitória que não aconteceu na primeira rodada, contra o Vila Nova. O Coxa, por sua vez, irá tentar repetir os feitos do último jogo, quando saiu com três pontos.
> Veja como será a próxima rodada da Série B do BrasileirãoJoia da base botafoguense, Matheus Nascimento está à disposição do sub-20 para disputar a reta final da Copa do Brasil da categoria. Depois do anúncio de Chay e Rafael Moura, e a volta de Rafael Navarro aos gramados, o clube optou por deixar o atleta de 17 anos fora das primeiras rodadas da Série B.FICHA TÉCNICA Botafogo x Coritiba
Data/Hora: 05/06, às 21hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)Assistentes: Helcio Araujo Neves (PA) e Luis Diego Nascimento Lopes (PA)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca) Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama, Pedro Castro, Ricardinho; Ronald, Chay, Rafael Navarro.Fora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Jonathan, Kayque (lesionados)Pendurados: ninguémSuspensos: ninguém
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo) Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Natanael; Willian Farias, Val e Matheus Sales; Rafinha, Waguininho e Léo Gamalho. Fora: Jhony Douglas (com Covid-19) e Igor Paixão (em isolamento após Covid-19)Pendurados: ninguémSupensos: ninguém
PALPITES: na redação do LANCE!, 30% acreditam na vitória do Botafogo, 40% no empate e 30% acham que o Coritiba levará a melhor.

