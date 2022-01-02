  • Botafogo x Aparecidense: veja provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha
futebol

Botafogo x Aparecidense: veja provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha

Botafogo está no Grupo 14 e estreia na Copinha nesta segunda-feira, em Taubaté; jogo terá transmissão na grade de televisão fechada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2022 às 16:03

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 16:03

O torcedor do Botafogo vai poder matar a saudade de ver o time em campo nesta segunda-feira. A equipe sub-20 do Alvinegro estreia na Copinha contra a Aparecidense às 15h15. O time comandado por Ricardo Resende está no Grupo 14, com sede em Taubaté.+ Busca por reforços, pré-temporada e SAF: os desafios do Botafogo em janeiro
Na chave formada por quatro equipes - Taubaté e Petrolina-PE - os dois primeiros avançam para a fase mata-mata. O Botafogo vai em busca do primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de sua história.
A lista de inscritos do Botafogo para a Copinha conta com nomes como Matheus Nascimento e Juninho, mas a dupla estará na pré-temporada do time profissional junto de Enderson Moreira e não viaja para Taubaté.FICHA TÉCNICABotafogo x Aparecidense​​​Data-hora: 03/01/2022, às 15h15Local: Estádio Joaquim Morais Filho, em Taubaté (SP)Árbitra: Marianna Nanni BatalhaAssistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Patrícia Carla de Oliveira
Provável Botafogo: Lucas Barreto; Daniel Fagundes, Ewerton, Carlos Henrique (Jefinho), Reydson; Wendel Lessa, Guilherme Liberato; Kauê, Raí (Kawan), Marquinhos; Gabriel Henrique. Técnico: Ricardo Resende.
Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

