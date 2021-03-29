futebol

Botafogo volta a ter representante na seleção do Carioca após duas rodadas

Autor do gol da virada sobre o Nova Iguaçu, Marco Antônio é eleito para compor a seleção dos melhores jogadores da sexta rodada da Taça Guanabara...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 15:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A noite de domingo foi especial para Marco Antônio. Estreante do dia, o meia entrou na etapa final da partida contra o Nova Iguaçu, participou do gol de empate e marcou o gol da virada aos 50 minutos. De quebra, o atleta ainda foi eleito para compor a seleção da 6ª rodada do Campeonato Carioca.
+ Autor do gol da virada, Marco Antônio se emociona ao falar da vitória do Botafogo: 'Muito feliz'Marco Antônio foi o único representante do Botafogo na seleção. O outro jogador alvinegro que estava concorrendo a um lugar no time era o lateral-direito Jonathan, mas perdeu a disputa para Cayo Tenório, do Vasco.
A seleção ficou assim: Jefferson (Resende); Cayo Tenório (Vasco), Bruno Viana (Flamengo), Maurício (Madureira) e Zeca (Vasco); Hugo Moura (Flamengo), Martinelli (Fluminense) e Matías Galarza (Vasco); Marco Antônio (Botafogo), Vitinho (Flamengo) e Alef Manga (Volta Redonda).
Vale lembrar que nas duas rodadas anteriores, o Botafogo não havia mandado nenhum atleta para a seleção do Carioca. Os últimos representantes alvinegros haviam sido Marcelo Benevenuto e Jonathan, na terceira rodada, em que empatou sem gols com o Bangu.
Com nove pontos conquistados, o Botafogo ocupa a sétima posição na tabela da Taça Guanabara. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Madureira, em Los Larios.

