Botafogo volta a ter representante na seleção do Carioca após duas rodadas

A noite de domingo foi especial para Marco Antônio. Estreante do dia, o meia entrou na etapa final da partida contra o Nova Iguaçu, participou do gol de empate e marcou o gol da virada aos 50 minutos. De quebra, o atleta ainda foi eleito para compor a seleção da 6ª rodada do Campeonato Carioca.
Marco Antônio foi o único representante do Botafogo na seleção. O outro jogador alvinegro que estava concorrendo a um lugar no time era o lateral-direito Jonathan, mas perdeu a disputa para Cayo Tenório, do Vasco.
A seleção ficou assim: Jefferson (Resende); Cayo Tenório (Vasco), Bruno Viana (Flamengo), Maurício (Madureira) e Zeca (Vasco); Hugo Moura (Flamengo), Martinelli (Fluminense) e Matías Galarza (Vasco); Marco Antônio (Botafogo), Vitinho (Flamengo) e Alef Manga (Volta Redonda).
Vale lembrar que nas duas rodadas anteriores, o Botafogo não havia mandado nenhum atleta para a seleção do Carioca. Os últimos representantes alvinegros haviam sido Marcelo Benevenuto e Jonathan, na terceira rodada, em que empatou sem gols com o Bangu.
Com nove pontos conquistados, o Botafogo ocupa a sétima posição na tabela da Taça Guanabara. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Madureira, em Los Larios.