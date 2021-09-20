Botafogo vira o placar e vence o São Paulo por 3 a 2, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Crédito: Miguel Shincariol/Saopaulofc.net

Nesta segunda-feira (20), o São Paulo recebeu o Botafogo em Cotia, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Em um jogo de cinco gols, a equipe carioca saiu com a vitória, vencendo por 3 a 2. Os gols botafoguenses foram marcados por Matheus Nacimento, Kauê e Ryan, enquanto os gols do time da casa foram feitos por João Adriano e Vitinho.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade do Tricolor. O time da casa, comandado por Alex, iniciou a partida melhor e conseguiu abrir o placar. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Léo levantou a bola para João Adriano, que bateu de primeira para fazer 1 a 0 para o São Paulo.

Ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos, foi a vez de Vitinho acertar um belo chute de fora da área e colocar o São Paulo dois gols na frente do placar.

O primeiro tempo terminaria em 2 a 0 se não fosse o golaço de Matheus Nascimento. O atacante recebeu a bola no ataque, deu um drible no zagueiro Thiagão, saiu cara a cara com o goleiro, diminuindo o placar.

No segundo tempo, a reação botafoguense deu resultado. Aos 14 minutos da segunda etapa, Vitinho cruzou a bola para a finalização de Kauê, empatando a partida em Cotia.

A partida ficou mais pegada aos 23 minutos da segunda etapa, quando o volante Carrijo, do São Paulo, foi expulso. Poucos minutos depois, Ênio, do Botafogo, recebeu o segundo cartão amarelo após reclamação e também foi expulso do jogo.

A virada botafoguense chegou nos minutos finais da partida. Aos 45 minutos da segunda etapa, Rikelmi encontrou Ryan, que finalizou de primeira e marcou o terceiro gol dos cariocas.Com a derrota, o São Paulo segue com 30 pontos, ocupando a terceira posição da tabela. A equipe está próxima de garantir sua classificação para a próxima fase da competição. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (23), quando encara o Oeste, às 15h, em Cotia, pelo Campeonato Paulista Sub-20