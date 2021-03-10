Botafogo vence o Fluminense na penúltima rodada do Carioca Feminino

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca Feminino, o Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0, em partidas nas Laranjeiras. A autora do único gol da partida foi Vivian. O Tricolor chega a três partidas sem vencer, enquanto as Alvinegras chegam à segunda vitória consecutiva.
O resultado consolida o Botafogo na segunda posição, empatado com o Flamengo com 21 pontos. Já o Flu fica em quarto, com 12, e depende de uma improvável vitória do Angra dos Reis, penúltimo colocado, contra o Vasco, para tomar a terceira posição das Cruz-Maltinas.
Na última rodada desta fase, o Tricolor enfrenta o América-Rj, no sábado, às 15 horas, no CTVL, em Xerém. Já o Alvinegro não jogará pois será a semana de folga. Portanto, a única chance de ficar com o título da Taça Guanabara é torcer por uma goleada da Portuguesa sobre o Flamengo.
O único gol do jogo saiu já aos 40 minutos do segundo tempo, mesmo criando poucas chances no ataque.