Botafogo vence o CRB e volta à vice-liderança da Série B

Marco Antonio abriu caminho para a vitória do Fogão sobre o CRB Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com um "empurrão" vindo das arquibancadas, o Botafogo se recuperou na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (08), um Estádio Nilton Santos com mais público presenciou a vitória do Alvinegro sobre o CRB por 2 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada da Segundona. Marco Antônio e Carlinhos marcaram os gols da partida.

A vitória faz com que o Botafogo volte a subir na classificação do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Enderson Moreira chegou aos 51 pontos e está na vice-liderança da Série B. O CRB, com 48, é o 5º colocado.

O Botafogo volta aos gramados já na próxima terça-feira para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30. O CRB, por sua vez, joga apenas na sexta-feira diante do Guarani, no Rei Pelé, às 19h.

O JOGO

Empurrado pela torcida, o Botafogo começou a partida tomando a iniciativa no campo ofensivo. O problema, contudo, foi a falta de criatividade nas ações: o time dependia quase que inteiramente de investidas pelo lado direito, enquanto a esquerda pouco produzia. O CRB, por sua vez, buscava transições em velocidade.

O desenrolar do primeiro tempo mostrava um jogo truncado, com o Botafogo tendo a posse de bola mas com dificuldade para explorar a defesa do CRB. Tudo mudou quando, já na reta final, Caetano perdeu a passada e deu um golpe de karatê em Rafael Navarro, acertando o rosto do jogador do Botafogo com um chute. Ele foi expulso e o Alvinegro ficou com um a mais.

​Não demorou muito para o Botafogo aproveitar a superioridade numérica. Poucos minutos após a expulsão, o Alvinegro abriu o placar. Chay cruzou do lado direito, Navarro desviou e Marco Antônio, na trave oposta, colocou para o fundo das redes.

O segundo tempo não começou tão bem para o Botafogo como a etapa inicial terminou. O time teve dificuldade de se impor, enquanto o CRB, mesmo com um a menos, tentava ameaçar o Alvinegro.

A melhor chance do Glorioso na etapa complementar saiu já na segunda metade, quando, em um contra-ataque, Chay ligou Rafael Navarro em velocidade, mas a finalização do camisa 99 parou em uma espetacular defesa do goleiro Diogo Silva.