'Botafogo vai subir e o Vasco não': provocações marcam clima antes de decisivo clássico na Série B

Crédito: Vítor Silva / BFR

"Ei, você aí, o Bota vai subir, o Bota vai subir... e o Vasco não!": o canto ecoava no Estádio Nilton Santos após a vitória do Botafogo sobre o Confiança por 1 a 0, na última quarta-feira. O clima de provocação tem marcado as duas torcidas desde o começo da Série B do Brasileirão. Neste domingo, os clubes duelam às 16h em São Januário pela 34ª rodada.Como de costume, os torcedores presentes no Nilton Santos foram à festa após o apito final e a vitória do Alvinegro, deixando o clube ainda mais perto do acesso à elite do futebol brasileiro. No famoso 'pós-jogo' nos corredores do estádio, a música em provocação ao Vasco fez sucesso.

A moda não ficou apenas na arena. Vídeos sobre a canção viralizaram nas redes sociais nos últimos dias, com a torcida do Botafogo provocando a do Vasco - que ainda tem chances de subir, mas com probabilidades complicadas. Os torcedores do Cruz-Maltino tentavam responder às provocações.

Isso não vem de hoje. As torcidas de Botafogo e Vasco se bicam nas redes sociais desde a reta final do Campeonato Carioca, antes mesmo do Brasileirão começar. Na época, os torcedores do Cruz-Maltino colocavam o Alvinegro como carta fora do baralho na luta pelo acesso na Série B por conta da fraca campanha do time no Estadual. O jogo virou. E as provocações também. Hoje, é a torcida do Botafogo que aparece por cima nesta relações baseadas em brincadeiras sadias, mas que, claro, ajudam a apimentar ainda mais o clássico. O jogo, vale lembrar, é de extrema importância: enquanto o Cruz-Maltino joga pelas últimas esperanças de acesso, o Alvinegro busca logo confirmar a iminente vaga na Série A.