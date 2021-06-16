Botafogo vai estrear o uniforme II, de cor preta, diante do Londrina

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma novidade vai marcar o Botafogo na partida diante do Londrina, pela 3ª rodada da Série B, nesta quinta-feira, no Estádio do Café. O clube de General Severiano utilizará, pela primeira vez, o novo uniforme II, de cor preta, lançado no começo de maio.

+ Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo

A camisa foi a última a ser divulgada da coleção entre o Alvinegro e a Kappa, fornecedora esportiva do clube, para a temporada 2021. O uniforme faz alusões ao uniforme utilizado pelo Glorioso na conquista do Campeonato Brasileiro de 1995.

Como o Londrina joga com uma combinação de branco e azul claro, o Botafogo optou por estrear a camisa preta no compromisso no Estádio do Café.