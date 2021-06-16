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Botafogo vai estrear o uniforme II, de cor preta, diante do Londrina

Camisa, lançada em maio, será utilizada pela primeira vez na 3ª rodada da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 17:21

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 17:21

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma novidade vai marcar o Botafogo na partida diante do Londrina, pela 3ª rodada da Série B, nesta quinta-feira, no Estádio do Café. O clube de General Severiano utilizará, pela primeira vez, o novo uniforme II, de cor preta, lançado no começo de maio.
+ Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo
A camisa foi a última a ser divulgada da coleção entre o Alvinegro e a Kappa, fornecedora esportiva do clube, para a temporada 2021. O uniforme faz alusões ao uniforme utilizado pelo Glorioso na conquista do Campeonato Brasileiro de 1995.
Como o Londrina joga com uma combinação de branco e azul claro, o Botafogo optou por estrear a camisa preta no compromisso no Estádio do Café.
Em campo, a equipe comandada por Marcelo Chamusca está invicta na Série B, com sete pontos após três partidas disputadas. São duas vitórias e um empate até aqui.

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