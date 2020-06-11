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futebol

Botafogo terá tunel de bio-descontaminação contra COVID-19

Aparelho, adquirido em parceria com empresa Truly Nolen, está previsto para ser entregue nesta sexta-feira. Objetivo é ajudar elenco a ser descontaminado no Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 19:12

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 19:12

Crédito: Túnel tende a desinfectar superfícies que podem carregar o vírus (Divulgação
O Botafogo terá um trabalho intenso no combate ao novo coronavírus. De acordo com a coluna do Ancelmo Gois, em "O Globo", o clube adquiriu um túnel de bio-descontaminação no Estádio Nilton Santos projetando o retorno das atividades e das partidas no local.
Todos os profissionais terão de passar pelo túnel antes de entrar nas dependências do estádio. O objetivo é desinfectar superfícies que possam carregar o o vírus, como roupas e sapatos, e reduzir as chances de contaminação dentro do estádio. A máquina foi adquirida em parceria com a empresa Truly Nolen.
O túnel tende a ser entregue nesta sexta-feira e é um dos passos no combate à COVID-19. Nesta quinta-feira, o Botafogo começou a fazer os testes no seu elenco e na sua comissão técnica.
O Alvinegro, porém, frisa que não tem ainda uma previsão de retomada de suas atividades. E MAIS:

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