Botafogo terá tunel de bio-descontaminação contra COVID-19

Crédito: Túnel tende a desinfectar superfícies que podem carregar o vírus (Divulgação

O Botafogo terá um trabalho intenso no combate ao novo coronavírus. De acordo com a coluna do Ancelmo Gois, em "O Globo", o clube adquiriu um túnel de bio-descontaminação no Estádio Nilton Santos projetando o retorno das atividades e das partidas no local.

Todos os profissionais terão de passar pelo túnel antes de entrar nas dependências do estádio. O objetivo é desinfectar superfícies que possam carregar o o vírus, como roupas e sapatos, e reduzir as chances de contaminação dentro do estádio. A máquina foi adquirida em parceria com a empresa Truly Nolen.

O túnel tende a ser entregue nesta sexta-feira e é um dos passos no combate à COVID-19. Nesta quinta-feira, o Botafogo começou a fazer os testes no seu elenco e na sua comissão técnica.