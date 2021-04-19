Botafogo tenta ser certeiro no mercado e tornar sua equipe ofensiva para a disputa da Série B

Crédito: Eduardo Freeland vê o período de treinos como relevante para a equipe (Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo esbarra em alguns desafios para se consolidar até a disputa da Série B. Enquanto tenta digerir a eliminação da Copa do Brasil e a frustração de estar sem chances de ir às semifinais do Carioca, a cúpula alvinegra volta suas atenções para melhorar a pontaria da equipe de Marcelo Chamusca.

Mesmo lidando com redução na folha salarial, o Alvinegro já volta suas atenções para contar com um centroavante experiente. De acordo com o site "Goal.com", Rafael Moura deve se reunir ainda nesta semana com a diretoria do Botafogo.

A reportagem do site diz que He-Man vê com bons olhos vestir a camisa alvinegra na disputa da Série B. Porém, a negociação passará por um desafio: chegar a um acordo para o salário conforme os padrões do clube. O diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, alerta.

- Todos temos que ter comprometimento. Todos os esforços estão sendo feitos. Sabemos que deverá haver mais cortes e isso significa saúde financeira para que reforços possam vir - garantiu o dirigente, em pronunciamento divulgado pela Botafogo TV no último domingo.

Das 123 finalizações no Campeonato Carioca, a equipe de Marcelo Chamusca acertou apenas 34 na direção do gol. O fraco aproveitamento é de 27,6%. Os índices fazem com que o comandante exija maior cobrança neste fundamento.

- É uma situação recorrente, a falta de eficiência. Precisamos chutar muito para conseguir concluir em gol. No aspecto técnico, precisamos melhorar a tomada de decisão - e ressaltou:

- Também tem o aspecto emocional, o jogador estar ansioso. Em alguns jogos, temos bons números de finalizações, mas erramos muito - completou.

O período mais extenso de treinos surge como uma salvação para que os alvinegros consigam se reencontrar.

- Planejamento é aproveitar ao máximo o período de treinamentos que vamos ter, acreditamos muito na evolução que é necessária no âmbito individual e principalmente coletivo - destacou Freeland.