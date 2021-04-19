Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo tenta ser certeiro no mercado e tornar sua equipe ofensiva para a disputa da Série B
futebol

Botafogo tenta ser certeiro no mercado e tornar sua equipe ofensiva para a disputa da Série B

Mesmo em meio à política de austeridade, Alvinegro já volta suas atenções para reforçar elenco. Centroavante de ofício torna-se uma das prioridades para a competição...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 07:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 07:10
Crédito: Eduardo Freeland vê o período de treinos como relevante para a equipe (Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo esbarra em alguns desafios para se consolidar até a disputa da Série B. Enquanto tenta digerir a eliminação da Copa do Brasil e a frustração de estar sem chances de ir às semifinais do Carioca, a cúpula alvinegra volta suas atenções para melhorar a pontaria da equipe de Marcelo Chamusca.
Mesmo lidando com redução na folha salarial, o Alvinegro já volta suas atenções para contar com um centroavante experiente. De acordo com o site "Goal.com", Rafael Moura deve se reunir ainda nesta semana com a diretoria do Botafogo.
A reportagem do site diz que He-Man vê com bons olhos vestir a camisa alvinegra na disputa da Série B. Porém, a negociação passará por um desafio: chegar a um acordo para o salário conforme os padrões do clube. O diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, alerta.
- Todos temos que ter comprometimento. Todos os esforços estão sendo feitos. Sabemos que deverá haver mais cortes e isso significa saúde financeira para que reforços possam vir - garantiu o dirigente, em pronunciamento divulgado pela Botafogo TV no último domingo.
Das 123 finalizações no Campeonato Carioca, a equipe de Marcelo Chamusca acertou apenas 34 na direção do gol. O fraco aproveitamento é de 27,6%. Os índices fazem com que o comandante exija maior cobrança neste fundamento.
- É uma situação recorrente, a falta de eficiência. Precisamos chutar muito para conseguir concluir em gol. No aspecto técnico, precisamos melhorar a tomada de decisão - e ressaltou:
- Também tem o aspecto emocional, o jogador estar ansioso. Em alguns jogos, temos bons números de finalizações, mas erramos muito - completou.
O período mais extenso de treinos surge como uma salvação para que os alvinegros consigam se reencontrar.
- Planejamento é aproveitar ao máximo o período de treinamentos que vamos ter, acreditamos muito na evolução que é necessária no âmbito individual e principalmente coletivo - destacou Freeland.
Seja no mercado ou dentro de campo, o Botafogo precisa ser ainda mais certeiro nesta sua preparação para a Série B.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Disparo travessou o portão, perfurou a porta e parou na parede da sala
Tiros atingem imóveis durante fuga de bandidos em Colina de Laranjeiras
Vinícius Júnior e Prestianni
Uefa suspende Prestianni por seis jogos por 'conduta discriminatória' contra Vini Jr
Imagem de destaque
4 complicações decorrentes da menopausa não tratada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados