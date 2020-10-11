Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo tenta, diante do Sport, 'decolar' de vez no Brasileirão

Com dois jogos consecutivos como visitante a caminho, Glorioso almeja neste domingo, na Ilha do Retiro, às 18h15, quebrar tabu nesta edição e se consolidar de vez...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2020 às 07:50

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 07:50

Crédito: Vitor Silva / Botafogo
O Botafogo se depara com um momento desafiador em sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Confiante após tirar a invencibilidade do Palmeiras no meio de semana, a equipe agora fez as malas e "decolou" em busca de acabar com seu jejum como visitante nesta edição. Diante do Sport, neste domingo, às 18h15, na Ilha do Retiro, será posta à prova a superação alvinegra sob o comando de Bruno Lazaroni.
Para o duelo em Recife, o treinador ainda com uma nova mudança no setor ofensivo. Sem Matheus Babi (que cumpre suspensão automática), o técnico recorre à vivência de Salomon Kalou para abrir os caminhos da linha de frente.
Com o marfinense, a equipe ganha qualidade dos passes e avança com maior ímpeto pelas pontas. Do outro lado, Rhuan segue como opção de velocidade para municiar Pedro Raul, homem de confiança para balançar as redes.
Lazaroni passará por um dilema. No banco de reservas do Leão, está Jair Ventura, com quem ele trabalhou na comissão técnica do Alvinegro. O convívio de longa data com seu hoje oponente promete ser bastante perigoso. Afinal, mesmo com partidas realizadas sem público, o Sport mantém um índice animador: venceu os três jogos como mandante sob o comando de Jair.
Para acabar com esta "escrita" recente, o comandante do Botafogo confia em outro nome. Diego Cavalieri ganhou moral após assegurar a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras defendendo um pênalti no Nilton Santos. O reserva imediato de Gatito Fernández (que está na seleção do Paraguai) vem se firmando como um porto-seguro na meta.
Em uma semana que será marcada também por uma "escala" em Porto Alegre (na qual enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira), é bom voltar de viagem com pontos somados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados