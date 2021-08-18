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Botafogo tem preferência para adquirir Luís Oyama em definitivo junto ao Mirassol

Botafogo tem poder de igualar qualquer proposta que o clube paulista receber pelo meia, emprestado até o fim do Brasileirão; clube ainda não entrou em contatos oficiais...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 03:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma cláusula contratual pode ajudar o Botafogo a manter um dos destaques da temporada 2021 por mais tempo no clube. O Alvinegro tem, durante o período de empréstimo, uma preferência para igualar qualquer proposta de Luís Oyama e conversar com o Mirassol, clube que detém os direitos do meio-campista, sobre o jogador.
+ Rafael Navarro recusa proposta e renovação com o Botafogo emperra
Não há nenhum tipo de valor ou opção de compra definida entre as partes. O contrato prevê que até o dia 31 de dezembro, data que termina o empréstimo de Luís Oyama, o Botafogo tem a preferência sobre qualquer outra equipe do Brasil nas questões contratuais do atleta.
Ou seja, se o Mirassol receber uma proposta de um outro clube interessado em Luís Oyama até o fim de 2021, o clube paulista é obrigado a notificar o Botafogo e dar um tempo para o Alvinegro decidir se vai igualar os números apresentados pelo outro time ou não.A avaliação de Luís Oyama internamente é positiva, mas o Botafogo ainda não fez contatos oficiais com o Mirassol visando uma hipotética negociação de compra definitiva do jogador. Nos últimos dias, a diretoria do Glorioso tem focado nos negócios envolvendo Chay e Rafael Navarro.
O camisa 5 é um dos principais jogadores do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro e já possui, mesmo em pouco tempo, números superiores aos da temporada passada, com a Ponte Preta.

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