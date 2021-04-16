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futebol

Botafogo tem média de 3,7 finalizações na direção do gol por jogo no Campeonato Carioca

Aproveitamento ruim nas finalizações ficou evidente na partida contra o ABC, quando o Glorioso acertou apenas três...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 06:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 06:25
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na última quarta-feira, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC, ainda na segunda fase da competição, no estádio Frasqueirão, em Natal. Dentre os vários problemas apresentados pelo Botafogo dentro de campo, um chamou a atenção: a precisão nas finalizações. Contra o Alvinegro Portiguar, time que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, o Glorioso conseguiu acertar o gol de Wellington apenas três vezes.Felipe Ferreira, do Botafogo, rebate acusação de torcedor: 'Relatos mentirosos' O desempenho quanto à precisão jogou luz sobre um problema que, aparentemente, começa a ser característico do Botafogo de 2021. No Campeonato Carioca, o Alvinegro tem a seguinte média: 3,7 finalizações encontram a direção da meta adversária, enquanto 9,2 vão para fora.
Dessa forma, fica claro que, apesar de uma média de quase 13 finalizações por jogo, apenas 28,4% têm chances de balançar as redes. Não à toa, contra a Portuguesa e contra o Volta Redonda, o Botafogo teve algumas oportunidades de matar o jogo, mas não conseguiu.
Agora, o adversário da vez é o Fluminense, que por outro lado, tem um desempenho melhor em finalizações do que o Glorioso. Até aqui, o Tricolor tem uma média de 13,6 finalizações por jogo, com 44,3% delas encontrando a direção do gol. Portanto, estaticamente falando, o Flu tem mais chances de balançar as redes do que o Botafogo, porque consegue colocar mais bolas na direção da meta adversária.
O Clássico Vovô ocorre neste sábado, às 16h, no Maracanã. A partida é importante para o Alvinegro, uma vez que, caso não vença, não tem mais chances de classificação para a fase semifinal do Campeonato Carioca.DESMPENHO DO BOTAFOGO EM FINALIZAÇÕES NOS ÚLTIMOS QUATRO JOGOS
Botafogo x Madureira: 14 finalizações (cinco no gol);
Botafogo x Portuguesa: 12 finalizações (quatro no gol);
Volta Redonda x Botafogo: 18 finalizações (cinco no gol);
ABC x Botafogo: 14 finalizações (três no gol).
*Estatísticas retiradas do site Footstats.

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