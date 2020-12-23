Botafogo tem evolução nos índices físicos antes de jogo contra o Corinthians

Crédito: (Vítor Silva/Botafogo

Depois de vencer um jogo pela primeira vez em pouco mais de dois meses, o Botafogo também vê evolução em outro quesito: os índices físicos. Quem garante isto é Eduardo Barroca, treinador do Alvinegro, que afirmou, em entrevista dada nesta quarta-feira à "BotafogoTV", que os níveis do elenco melhoraram em relação à última semana.

- Mais uma semana cheia. Importante para recuperar fisicamente os jogadores. Fizemos estudo comparativo, nossos índices físicos deram salto de qualidade importante nas últimas partidas. Para jogar nessa intensidade precisamos de uma recuperação pós-jogo adequada. Nesse início de semana preconizamos a recuperação. A partir de hoje (quarta) voltamos a trabalhar em intensidade alta, preparando a equipe, fazendo ajustes necessários e trabalhando com as referências do jogo contra o Coritiba e do próximo, contra o Corinthians (no domingo) - afirmou.

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O treinador fez questão de valorizar a semana cheia de treinamentos. Com passagem pelo time sub-20 do Corinthians, Barroca também elogiou o momento vivido pela equipe comandada por Vágner Mancini.