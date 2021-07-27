AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo tem em jogo atrasado chance de diminuir diferença para o G4 na Série B do Brasileirão
futebol

Botafogo tem em jogo atrasado chance de diminuir diferença para o G4 na Série B do Brasileirão

No primeiro ato de Enderson Moreira no Estádio Nilton Santos, apesar de o técnico estar suspenso, Alvinegro mede forças com o CSA e tenta correr atrás do prejuízo...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A situação do Botafogo na Série B do Brasileirão não é nada animadora, mas ela pode ter uma pequena melhora. Nesta terça-feira, o Alvinegro encara o CSA às 21h30 no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada válida pela 6ª rodada. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
+ Botafogo x CSA: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites
O Alvinegro, que chegou ao torneio tendo a única expectativa de voltar à elite do futebol brasileiro, está a sete pontos do Goiás, primeira equipe no G4. Na 12ª colocação, o Alvinegro tem uma chance direta de diminuir esta vantagem, já que as equipes da frente não possuem um jogo a menos.
Para isso, claro, o time precisa passar do CSA primeiro. A equipe de Alagoas, inclusive, está na frente do Glorioso na classificação: 18 pontos contra 16. Na diferença de uma posição, uma eventual vitória também vale uma evolução na classificação para o Botafogo.Será o primeiro jogo de Enderson Moreira, recém-contratado, no comando da equipe no Estádio Nilton Santos. Apesar de não poder ficar à beira do gramado, já que foi expulso diante do Confiança, ele que comandou os últimos treinamentos e estará presente no local.
A partida contra o CSA, portanto, se dá como essencial para as pretensões do Botafogo no Brasileirão. Em termos de moral após a chegada de um novo treinador e de evolução na tabela, o duelo pode ser um divisor de águas em ambos os sentidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/07/2026
Editais e Avisos - 13/07/2026
Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados