Botafogo tem em jogo atrasado chance de diminuir diferença para o G4 na Série B do Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A situação do Botafogo na Série B do Brasileirão não é nada animadora, mas ela pode ter uma pequena melhora. Nesta terça-feira, o Alvinegro encara o CSA às 21h30 no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada válida pela 6ª rodada. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

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O Alvinegro, que chegou ao torneio tendo a única expectativa de voltar à elite do futebol brasileiro, está a sete pontos do Goiás, primeira equipe no G4. Na 12ª colocação, o Alvinegro tem uma chance direta de diminuir esta vantagem, já que as equipes da frente não possuem um jogo a menos.

Para isso, claro, o time precisa passar do CSA primeiro. A equipe de Alagoas, inclusive, está na frente do Glorioso na classificação: 18 pontos contra 16. Na diferença de uma posição, uma eventual vitória também vale uma evolução na classificação para o Botafogo.Será o primeiro jogo de Enderson Moreira, recém-contratado, no comando da equipe no Estádio Nilton Santos. Apesar de não poder ficar à beira do gramado, já que foi expulso diante do Confiança, ele que comandou os últimos treinamentos e estará presente no local.