Botafogo tem a missão árdua de comprovar sua capacidade de reação

A cobrança da diretoria para que o Botafogo saiba reagir no Campeonato Brasileiro moveu os bastidores do clube no decorrer desta semana. Além de ter mergulhado na penúltima colocação da competição nacional, a equipe de Eduardo Barroca tenta "reverter o quadro" de um time que se mostra apático.
Das quatro partidas nas quais saiu de campo com os três pontos, os alvinegros só conseguiram vencer de virada uma vez. O resultado aconteceu justamente sob o comando de Barroca, quando a equipe arrancou o 2 a 1 sobre o lanterna Coritiba em pleno Couto Pereira.
Contra Atlético-MG, sob o comando de Paulo Autuori, e Palmeiras e Sport, ambas com Bruno Lazaroni como treinador, o Botafogo abriu dois gols de vantagem e acabou sofrendo gols no fim. A reação também não foi recorrente na série de empates do Alvinegro.
Apenas na sua estreia, no 1 a 1 contra o RB Bragantino, e diante do Fluminense, os alvinegros foram buscar os resultados. A necessidade de mudança de postura se torna ainda mais urgente devido às cobranças que custaram inclusive multa a jogadores que foram considerados "sem comprometimento" com o grupo e o Botafogo.
Com o voto de confiança dado a Eduardo Barroca e à sua comissão técnica e o recado dado ao seu elenco, o Alvinegro encara o Santos neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro.