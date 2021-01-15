Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo tem a missão árdua de comprovar sua capacidade de reação

Equipe lida com forte desafio: no Campeonato Brasileiro, venceu apenas um jogo de virada e só 'arrancou' empates em duas oportunidades...
LanceNet

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 08:05

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A cobrança da diretoria para que o Botafogo saiba reagir no Campeonato Brasileiro moveu os bastidores do clube no decorrer desta semana. Além de ter mergulhado na penúltima colocação da competição nacional, a equipe de Eduardo Barroca tenta "reverter o quadro" de um time que se mostra apático.
Das quatro partidas nas quais saiu de campo com os três pontos, os alvinegros só conseguiram vencer de virada uma vez. O resultado aconteceu justamente sob o comando de Barroca, quando a equipe arrancou o 2 a 1 sobre o lanterna Coritiba em pleno Couto Pereira.
> Botafogo em situação delicada. Veja a tabela do Brasileirão!Contra Atlético-MG, sob o comando de Paulo Autuori, e Palmeiras e Sport, ambas com Bruno Lazaroni como treinador, o Botafogo abriu dois gols de vantagem e acabou sofrendo gols no fim. A reação também não foi recorrente na série de empates do Alvinegro.
Apenas na sua estreia, no 1 a 1 contra o RB Bragantino, e diante do Fluminense, os alvinegros foram buscar os resultados. A necessidade de mudança de postura se torna ainda mais urgente devido às cobranças que custaram inclusive multa a jogadores que foram considerados "sem comprometimento" com o grupo e o Botafogo.
Com o voto de confiança dado a Eduardo Barroca e à sua comissão técnica e o recado dado ao seu elenco, o Alvinegro encara o Santos neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados