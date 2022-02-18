Botafogo-SP x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao duelo do Paulistão

Em busca da quarta vitória consecutiva, o Corinthians visita o Botafogo em Ribeirão Preto, neste sábado (19), às 18h30, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Santa Cruz.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Fernando Lázaro, interino do Timão, não poderá contar com Fagner, Gil, Gabriel Pereira e Jô para o duelo em Ribeirão Preto. Os dois defensores ficaram de fora da partida para controle de carga física. GP ainda não se recuperou da Covid-19 e Jô sentiu dores no joelho esquerdo e foi preservado.

Por outro lado, o zagueiro Robson Bambu foi inscrito na lista A do Timão para o Paulistão e foi relacionado para o jogo em meio a acusação de estupro de vulnerável.

O Alvinegro lidera o Grupo A com 13 pontos, seis à frente do Água Santa, e vem de vitória por 3 a 0 contra o São Bernardo.

Do outro lado, o Botafogo-SP vem de vitória magra diante da Ponte Preta, fora de casa, e ainda não venceu jogando em seu estádio em 2022. A equipe do interior está em último no Grupo C, com 11 pontos, apenas dois do líder Palmeiras.

> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista

BOTAFOGO-SP X CORINTHIANSLocal: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)Data e Horário: 19 de fevereiro de 2022, às 18h30Árbitro: Douglas Marques das FloresAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa-SP e Vladimir Nunes da SilvaÁrbitro de Vídeo: Vinicius FurlanOnde acompanhar: Youtube do Paulistão, Premiere, Paulistão Play e no Tempo Real do LANCE! e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

BOTAFOGO-SPDeivity (Rafael Pascoal); Marlon, Diego Guerra, Joseph, Joaquim e Jean Victor; Emerson Santos, Tárik e Filippe Soutto; Dudu (Matheus Carvalho) e Tiago Reis. Técnico: Leandro Zago

Desfalques: Mantuan (transição física)

Pendurados: Marlon, Jean Victor e Matheus Carvalho

CORINTHIANSCássio; João Pedro, João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz; Gustavo Silva (Willian), Giuliano (Roni), Paulinho (Renato Augusto) e Gustavo Mantuan; Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro

Desfalques: Gabriel Pereira (Covid-19); Fagner e Gil (controle de carga); Jô (dores no joelho esquerdo) e Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo).

Pendurados: Fábio Santos