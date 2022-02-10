Botafogo-SP vence Guarani fora de casa pelo Campeonato Paulista

Jogando no Brinco de Ouro, o Botafogo-SP foi letal no primeiro tempo e venceu o Guarani, por 2 a 0. A partida válida pela 5ª rodada do Paulistão 2022 contou com gols de Jean e Tiago Reis. Com o resultado, o Pantera chegou aos oito pontos, mas segue na lanterna do Grupo C. Enquanto isso, o Bugre tem quatro e também está em último, mas na Chave A.

Agora, os dois clubes voltam a campo no próximo sábado (12), às 16h, em duelos válidos pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de 2022. Em casa, o Botafogo-SP recebe o Água Santa. Enquanto isso, o Guarani vai até Novo Horizonte enfrentar o Novorizontino.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSQUANDO CHEGOU...O começo do jogo no Brinco de Ouro mostrou domínio do Guarani, que ditou o ritmo da partida e ocupou o campo de ataque. Entretanto, as jogadas do Bugre não causaram grande perigo ao gol de Deivity, que apenas trabalhou em chute de Yago.

Por outro lado, o Botafogo-SP, que não tinha chutado até os 10 minutos, foi letal quando chegou. Em lance pela direita, a bola foi alçada na área e parou em Jean, na esquerda. O lateral soltou o pé e abriu o placar para os visitantes em Campinas.

E QUE GOLAÇO!​O gol do Botafogo-SP abalou um pouco o Guarani, que acusou o golpe. Sem muita criatividade pelo chão, o time campineiro passou a abusar da bola aérea e, aos 20 minutos, conseguiu criar perigo. Mateus Ludke apareceu de surpresa e cabeceou para defesa de Deivity.

Mesmo com a vantagem, o Botafogo-SP não deixou de criar suas oportunidades. Em falta de longe, Fillipe Soutto mandou a bomba, fazendo a bola passar perto da trave. O melhor ainda estava por vir para o Pantera. Em novo vacilo da defesa do Guarani, Tiago Reis aproveitou para encobrir Maurício e levar o 2 a 0 para o intervalo.

SÃO KOZLINSKI​A volta do intervalo continuou mostrando o Guarani cometendo erros defensivos e o Botafogo-SP sendo perigoso em suas chegadas. Na bola parada, Jean obrigou Kozlinski a voar no canto direito para espalmar em escanteio.

Pouco depois de evitar o segundo gol de Jean e o terceiro do Botafogo-SP, o goleiro do Bugre teve que trabalhar em mais dois lances seguidos. Cara a cara com Dudu, Maurício saiu bem do gol e fechou o ângulo. Em um escanteio posterior, caiu no canto esquerdo para espalmar cabeceio de Joaquim.

INACREDITÁVELCom o resultado a seu favor, o Botafogo-SP abaixou o ritmo no trecho final do jogo e passou a administrar o tempo quando teve a bola em sua posse no Brinco de Ouro.

O Guarani tentou fazer pressão e chegou próximo de descontar, mas não contava com um erro de Maxwell. Lucão do Break chutou cruzado e, sem goleiro, o camisa 71 pegou mal na bola e isolou. Depois disso, o Bugre não conseguiu chegar de forma incisiva e amargou a derrota por 2 a 0.FICHA TÉCNICAGUARANI X BOTAFOGO-SP​​​​​Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)Data e hora: 09/02/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e José Lucas Cândido de Souza (SP)​Cartões amarelos: Derlan, Matheus Pereira (Guarani), Jean, Joseph (Botafogo-SP)Cartões vermelhos: -

GOLS: Jean (10'/1°T) (0-1), Tiago Reis (32'/1°T) (0-2)

GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)​Maurício Kozlinski; Mateus Ludke (Rodrigo Andrade, aos 0'/2°T), Ernando, Derlan e Matheus Pereira; Bruno Silva, Índio (Eduardo Person, aos 16'/2°T) e Giovanni Augusto; Yago César (Maxwell, aos 0'/2°T), Júlio César (Ronald, aos 16'/2°T) e Lucão do Break.

BOTAFOGO-SP (Técnico: Leandro Zago)

Deivity (Rafael Pascoal, aos 23'/2°T); Marlon, Joseph, Joaquim e Jean; Tárik, Émerson Santos, Fillipe Soutto e Matheus Carvalho (Bruno Michel, aos 16'/2°T); Dudu (Luis Morales, aos 23'/2°T) e Tiago Reis (Hélio Paraíba, aos 43'/2°T).