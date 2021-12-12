Botafogo sonha com Elkeson para 2022 e tem conversas iniciais com staff do atacante, livre no mercado

O Botafogo tem o primeiro grande alvo definido para tentar reforçar o time na temporada 2022: Elkeson, que recentemente deixou o Guangzhou Evergrande, da China, é o "sonho de consumo" da diretoria alvinegra. A recíproca parece ser verdadeira: jogador e staff também veem um possível retorno ao Alvinegro com bons olhos.+ Enderson, Benevenuto, Navarro... VP atualiza negociações do Botafogo para a temporada 2022

Elkeson teve o nome desligado de forma oficial da equipe chinesa durante a semana passada. Com o fim de um investimento externo, o Guangzhou Evergrande dispensou os jogadores mais valorizados - entre eles o brasileiro, que chegou a se naturalizar para atuar pela seleção asiática.

Livre no mercado, o Alvinegro realizou um contato inicial com o atacante. Internamente, o Glorioso entende que é importante ter um nome "de impacto" para o retorno à Série A, mas que não pode ser algo apenas voltado para ações de marketing. Com Elkeson, o clube uniria o útil ao agradável.

O lado do atacante também é favorável quanto a um possível acerto para o clube carioca, cujo ele atuou em 2011 e 2012, antes de ir para a China. O staff do jogador tem conversas iniciais com o Botafogo e conversa sobre a possível situação da transferência.+ Réplica: após interesse da Volt, Kappa faz proposta para renovar com o Botafogo

Com problemas financeiros, o Alvinegro está longe de poder fazer grandes investimentos. O carinho que Elkeson possui pelo Botafogo e pelo Rio de Janeiro pode ser algo favorável a um final feliz para o Glorioso. Quem explica é Antônio Terceiro, empresário do jogador.

– Acho que sim (retorno ao Botafogo). O filho do Elkeson mora no Rio de Janeiro. Ele tem apartamento no Rio também. Acho que ele ia se interessar muito em morar no Rio e tem muito carinho pelo Botafogo - afirmou, ao LANCE!.

O staff do jogador procurou o Botafogo buscando um possível retorno, mas o clube de General Severiano não é o único clube na jogada. Equipes do Brasil e do exterior também mostram interesse em Elkeson. Até agora, nenhum time tem situações em estágio avançado para contratar o atleta.

Elkeson teve 11 gols e duas assistências em 13 jogos disputados na última temporada da Superliga Chinesa.