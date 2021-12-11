Botafogo segura o empate com o Fluminense e se sagra campeão do Estadual Sub-15

O Botafogo confirmou a força do seu futebol e, em decisão acirrada com o Fluminense na manhã deste sábado (11), saiu do Estádio das Laranjeiras com a conquista do Campeonato Carioca Sub-15. Coube a Luiz Otávio deixar o Alvinegro ainda mais em vantagem. Nos últimos minutos, Fábio chegou a decretar o empate em 1 a 1 para os tricolores, mas não foi suficiente para mudar o título de mãos.Como os botafoguenses venceram 2 a 0 na primeira partida, no Nilton Santos, a equipe iniciou o jogo atuando nos contra-ataques. O Fluminense tentava investidas, mas era pouco incisivo, o que tornava a etapa inicial morna. O Alvinegro aos poucos foi aproveitando espaços e marcou em uma falta bem cobrada por Luiz Otávio.
Na etapa final, o Tricolor das Laranjeiras continuou a controlar os ânimos da partida. Na reta final, o Botafogo viu Luiz Otávio ser expulso. Minutos depois, o time da casa chegou ao empate, em gol de pênalti cobrado por Fábio.