Botafogo: saída de Alex Santana pode fazer Luiz Otávio recuperar espaço

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

As dificuldades financeiras não deram outra opção ao Botafogo se não a de negociar Alex Santana com o futebol europeu. O meio-campista foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária, no começo da semana por 800 mil euros (R$ 4.894.560,00, na cotação atual). A saída dele, obviamente, abriu um espaço no elenco.

Em um primeiro momento, a diretoria do Botafogo até buscou possíveis reposições no mercado. Luiz Antônio, ex-Chapecoense e Flamengo, e Marlon Freitas, atualmente no Atlético-GO, foram nomes sondados, mas as conversas não evoluíram. A diretoria, então, resolveu dar uma pausa nesta procura e abdicar da ideia de contratar um volante.

Essa ação pode beneficiar Luiz Otávio. Contratado no começo da temporada por empréstimo junto ao Tombense, o meio-campista de 23 anos ainda não teve momentos de destaque com a camisa do Botafogo, mas a saída de Alex Santana pode resultar em mais chances para ele aparecer.

Como o Botafogo não contratará ninguém, por ora, para o setor, Luiz Otávio se torna a quarta opção direta para os volantes do Botafogo - atrás de Caio Alexandre, Keisuke Honda e Cícero. O fato de ter trabalhado com Paulo Autuori no Athletico Paranaense, há três anos, também ajuda para esse possível voto de confiança.