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Sem luz e vitória

Botafogo sai atrás, busca empate, mas decepciona na estreia do Carioca

Partida teve um longo período com parte dos refletores apagados. Falta de energia também ocorreu no campo e o Glorioso ficou no 1 a 1 com o Boavista
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2022 às 23:29

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 23:29

Botafogo
Carlinhos fez o gol do empate do Botafogo na estreia diante do Boavista pelo Carioca Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo segue com o tabu de não vencer em estreias de Campeonatos Cariocas. O Alvinegro ficou no empate por 1 a 1 com o Boavista na noite desta terça-feira no Estádio Nilton Santos, pela 1ª rodada do Estadual. Kadu Fernandes e Carlinhos fizeram os gols.
Os clubes somaram um ponto na tabela do Estadual. As equipes voltam a jogar no fim de semana. O Botafogo enfrenta o Bangu às 16h do próximo domingo no Estádio Nilton Santos. O Boavista mede forças com o Vasco no sábado, às 21h.

APAGÃO!

A partida rolava em ritmo lento até que os refletores do Setor Leste do Estádio Nilton Santos se apagaram. O equipamento chegou a ameaçar que voltaria mas voltou a falhar. O resumo da ópera foi a partida parada por 13 minutos, com as equipes aproveitando o tempo para realizar uma 'parada técnica'.
​O tempo de apagão serviu para a partida voltar em um novo ritmo. O Boavista abriu o placar pouco tempo depois do jogo rolar novamente. Em cobrança de falta, Gatito e Kanu se embolaram dentro da área e a bola sobrou para Kadu Fernandes apenas completar para o fundo das redes.
Não demorou muito para o Botafogo igualar a coisa. Quatro minutos depois, o baixinho Carlinhos subiu mais que Wellington Silva para cabecear, marcar e sair para o abraço. Em jogada pelo lado direito, Rafael encontrou Diego Gonçalves, que cruzou na medida para o lateral finalizar.
Se o fim do primeiro tempo foi de emoção, os jogadores parecem ter esgotado essa taxa e nada sobrou para a etapa complementar. Tanto Botafogo quanto Boavista não tiveram um ritmo de criar chances reais - a única do Alvinegro foi com Kanu, em um chute livre dentro da área.
O jogo perdeu em ritmo e o segundo tempo foi monótono. Enderson Moreira até colocou velocistas no decorrer do duelo para tentar aumentar a voltagem do Botafogo, mas a coisa não andou. No fim, um resultado que não animou ninguém e um ponto para cada equipe.

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