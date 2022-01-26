Botafogo sai atrás, busca empate, mas decepciona na estreia do Carioca

Carlinhos fez o gol do empate do Botafogo na estreia diante do Boavista pelo Carioca Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo segue com o tabu de não vencer em estreias de Campeonatos Cariocas. O Alvinegro ficou no empate por 1 a 1 com o Boavista na noite desta terça-feira no Estádio Nilton Santos, pela 1ª rodada do Estadual. Kadu Fernandes e Carlinhos fizeram os gols.

Os clubes somaram um ponto na tabela do Estadual. As equipes voltam a jogar no fim de semana. O Botafogo enfrenta o Bangu às 16h do próximo domingo no Estádio Nilton Santos. O Boavista mede forças com o Vasco no sábado, às 21h.

APAGÃO!

A partida rolava em ritmo lento até que os refletores do Setor Leste do Estádio Nilton Santos se apagaram. O equipamento chegou a ameaçar que voltaria mas voltou a falhar. O resumo da ópera foi a partida parada por 13 minutos, com as equipes aproveitando o tempo para realizar uma 'parada técnica'.

​O tempo de apagão serviu para a partida voltar em um novo ritmo. O Boavista abriu o placar pouco tempo depois do jogo rolar novamente. Em cobrança de falta, Gatito e Kanu se embolaram dentro da área e a bola sobrou para Kadu Fernandes apenas completar para o fundo das redes.

Fim de jogo: Boavista 1 x 1 Botafogo. O gol alvinegro foi marcado por Carlinhos. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/6qn9rcg5LD — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 26, 2022

Não demorou muito para o Botafogo igualar a coisa. Quatro minutos depois, o baixinho Carlinhos subiu mais que Wellington Silva para cabecear, marcar e sair para o abraço. Em jogada pelo lado direito, Rafael encontrou Diego Gonçalves, que cruzou na medida para o lateral finalizar.

Se o fim do primeiro tempo foi de emoção, os jogadores parecem ter esgotado essa taxa e nada sobrou para a etapa complementar. Tanto Botafogo quanto Boavista não tiveram um ritmo de criar chances reais - a única do Alvinegro foi com Kanu, em um chute livre dentro da área.