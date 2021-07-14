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futebol

Botafogo: Ronald tem lesão ligamentar e pode realizar cirurgia

Atacante tem lesão no tornozelo direito e, caso tratamento não corra como o esperado, procedimento cirúrgico não está descartado...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 15:48

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 15:48
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Problema para o Botafogo. O clube divulgou, por meio da assessoria de imprensa, que o exame de imagem constatou uma lesão ligamentar no tornozelo direito de Ronald, que saiu lesionado na derrota por 2 a 1 para o CRB, no Estádio Rei Pelé, há cerca de 15 dias.
+ Botafogo oferece o que Lisca pede, mas treinador recusa proposta
O camisa 31 terá a evolução acompanhada de forma diária pela equipe médica do Botafogo. Caso o tratamento não corra da maneira esperada, o jogador passará por um procedimento cirúrgico na região.
Ronald ficou quatro minutos em campo contra o CRB. Ele entrou no decorrer do segundo tempo e, na primeira jogada que tentou, ficou com o tornozelo preso no gramado e, imediatamente, pediu para ser substituído. Ele teve que ser carregado pelos companheiros para fora de campo.O Botafogo não trabalha com prazos de retorno aos gramados, mas a tendência é que Ronald fique afastado por um tempo considerável.
Nos compromissos, o Alvinegro retorna aos gramados para enfrentar o Brusque no próximo sábado, pela 12ª rodada da Série B. Ainda sem ter um técnico definido após a saída de Marcelo Chamusca e a recusa de Lisca, o clube corre para buscar um novo nome.

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