Botafogo: Ronald tem lesão ligamentar e pode realizar cirurgia

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Problema para o Botafogo. O clube divulgou, por meio da assessoria de imprensa, que o exame de imagem constatou uma lesão ligamentar no tornozelo direito de Ronald, que saiu lesionado na derrota por 2 a 1 para o CRB, no Estádio Rei Pelé, há cerca de 15 dias.

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O camisa 31 terá a evolução acompanhada de forma diária pela equipe médica do Botafogo. Caso o tratamento não corra da maneira esperada, o jogador passará por um procedimento cirúrgico na região.

Ronald ficou quatro minutos em campo contra o CRB. Ele entrou no decorrer do segundo tempo e, na primeira jogada que tentou, ficou com o tornozelo preso no gramado e, imediatamente, pediu para ser substituído. Ele teve que ser carregado pelos companheiros para fora de campo.O Botafogo não trabalha com prazos de retorno aos gramados, mas a tendência é que Ronald fique afastado por um tempo considerável.