Botafogo responde provocação do Grêmio após queda no Brasileirão: 'Desejamos uma boa segunda'

O mundo dá voltas e não demorou muito para o Botafogo conseguir viver isso na pele. Após ter sido provocado pelo Grêmio no último Brasileirão após a derrota por 5 a 2 no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro devolveu a zoação na mesma moeda na noite desta quinta-feira, após o Imortal ter o rebaixamento à Série B decretado.+ Ao L!, PC Caju critica Botafogo por não citar ex-jogadores em discurso no evento do Museu: 'Falta de respeito'

Na ocasião, o Grêmio postou a frase "Uma boa segunda a todos" para anunciar o resultado do jogo contra o, na época, já rebaixado Botafogo. Na ocasião, a equipe comandada por Renato Gaúcho passou por cima do Alvinegro sem dificuldades, vencendo por 5 a 2. O Botafogo parece não ter esquecido. Campeão da Série B e com vaga garantida na elite do futebol brasileiro em 2022, foi a vez do Alvinegro devolver a provocação.

- Hoje ainda é quinta, mas desejamos uma boa segunda antecipadamente - escreveu o Glorioso, na conta oficial do Twitter. Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, também ressaltou o discurso adotado pelo clube nas redes sociais.

- Como dizia o “filósofo”: Nada como um dia atrás do outro - postou.