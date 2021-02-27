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Botafogo renova contrato da meio-campista Gaby Louvain

Com 11 jogadoras de contrato renovado, Botafogo mantém a base do time que conseguiu o acesso para a elite do futebol feminino...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 17:09
Crédito: Divulgação/Botafogo
O time feminino do Botafogo renovou com mais uma peça importante para a disputa da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Trata-se da meio-campista Gaby Louvain, que renovou para a temporada de 2021.+ Botafogo renova o contratos e espinha dorsal do time feminino será mantida- Gaby Louvain, grande promessa do Fogão, é mais uma Gloriosa que renovou para a temporada 2021! Com muita habilidade, a meio campista alvinegra dá continuidade à tradição do Botafogo e coleciona passagens pelas seleções de base. Vamos juntos, Gaby! - comemorou o Botafogo através das redes sociais.Além da camisa 7, o Botafogo já conseguiu renovar com Rubi (goleira), Vivian (meia), Laura (lateral), Kélen (zagueira), Pepê (volante), Káren (atacante), Bruna (lateral), Amanda (zagueira), Chaiane (lateral) e Karol Lins (atacante). Todas já tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo (BID) da CBF .
Mesmo com a espinha dorsal do time que conseguiu o acesso à elite do futebol feminino, a diretoria do Botafogo ainda busca novas contratações para reforçar a equipe.Neste domingo, as Gloriosas entram em campo contra o Pérolas Negras, no estádio Nilton Santos, às 15h. A partida é válida pelo Campeonato Carioca.

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