Botafogo renova contrato da meio-campista Gaby Louvain

O time feminino do Botafogo renovou com mais uma peça importante para a disputa da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Trata-se da meio-campista Gaby Louvain, que renovou para a temporada de 2021.+ Botafogo renova o contratos e espinha dorsal do time feminino será mantida- Gaby Louvain, grande promessa do Fogão, é mais uma Gloriosa que renovou para a temporada 2021! Com muita habilidade, a meio campista alvinegra dá continuidade à tradição do Botafogo e coleciona passagens pelas seleções de base. Vamos juntos, Gaby! - comemorou o Botafogo através das redes sociais.Além da camisa 7, o Botafogo já conseguiu renovar com Rubi (goleira), Vivian (meia), Laura (lateral), Kélen (zagueira), Pepê (volante), Káren (atacante), Bruna (lateral), Amanda (zagueira), Chaiane (lateral) e Karol Lins (atacante). Todas já tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo (BID) da CBF .