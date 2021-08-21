Botafogo 'remodela' identidade visual para azul pela estreia do novo uniforme na Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá uma marcante novidade para a próxima partida da Série B do Brasileiro. Não se trata de um jogador ou nova formação, mas sim o uniforme: o Alvinegro jogará contra o Vila Nova, neste domingo, às 11h no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, de azul, cor do novo quarto uniforme.

+ Botafogo x Vila Nova: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

O "Guia da Partida", material disponibilizado pela assessoria de imprensa antes dos jogos, também teve a identidade visual baseada nas cores do novo uniforme.

+ Veja a tabela da Série B