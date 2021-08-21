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Botafogo 'remodela' identidade visual para azul pela estreia do novo uniforme na Série B

Alvinegro jogará com a quarta camisa contra o Vila Nova, neste sábado, pela Série B; nas redes sociais, escudo do clube foram tomados pela cor azul...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 19:04

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 19:04

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá uma marcante novidade para a próxima partida da Série B do Brasileiro. Não se trata de um jogador ou nova formação, mas sim o uniforme: o Alvinegro jogará contra o Vila Nova, neste domingo, às 11h no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, de azul, cor do novo quarto uniforme.
+ Botafogo x Vila Nova: onde assistir, desfalques e prováveis escalações
O "Guia da Partida", material disponibilizado pela assessoria de imprensa antes dos jogos, também teve a identidade visual baseada nas cores do novo uniforme.
+ Veja a tabela da Série B
Um Alvinegro de cara nova para enfrentar o Vila Nova. A equipe comandada por Enderson Moreira tentará se aproximar do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro vestida de azul.

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