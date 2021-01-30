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Botafogo precisa de sequência que não acontece desde 2008 para tentar se salvar no Brasileirão

Clube de General Severiano não vence seis partidas seguidas na competição nacional há praticamente 21 anos; mesmo se acontecer, não há garantias de salvação da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 06:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo espera por um milagre para não jogar a Série B em 2021. Matematicamente, contudo, a equipe de Eduardo Barroca ainda tem chances de se salvar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 99% de chances de queda, o Alvinegro não depende apenas de si, mas pode tentar fazer a sua parte com um marco que não acontece desde 2008.
Internamente, reconhece-se que a salvação é bem complicada e o planejamento voltado para a próxima temporada já é voltado para uma eventual Série B. Por isto, mudanças no departamento de futebol não estão descartadas antes mesmo do fim do atual Campeonato Brasileiro.
O Alvinegro não sabe o que é vencer seis partidas seguidas de Campeonato Brasileiro desde 2008. O marco, inclusive, o maior número de triunfos de forma consecutiva do Botafogo na história da competição nacional no atual formato.
Na época, a equipe comandada por Ney Franco, que havia substituído Cuca no comando do time, vencera Goiás, Athletico Paranaense, Figueirense, Palmeiras, Sport e Cruzeiro em uma sequência entre julho e agosto de 2008.A equipe da Estrela Solitária passou perto de igualar a marca em 2016. Com Jair Ventura na casamata, venceu, de forma seguida, Figueirense, Corinthians, Internacional, Atlético-MG e Santa Cruz. No sexto jogo, diante do Coritiba, empatou sem gols na Arena Botafogo, o Estádio Luso-Brasileiro.
Em 2021, o contexto é bem diferente do que nas temporadas citadas. O Botafogo, com a corda no pescoço, está virtualmente rebaixado e precisa de um milagre para se salvar. Não à toa, não há garantias que o Alvinegro ficará na primeira divisão nem mesmo se vencer as seis partidas e igualar a marca de 2008, já que não depende apenas de si para deixar o Z4.
Os adversários restantes no Brasileirão são Palmeiras, Sport - equipe que também luta contra a zona de rebaixamento -, Grêmio, Goiás - time que atualmente está no Z4 -, São Paulo e Ceará.

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