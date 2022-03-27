Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo precisa acabar com jejum de quase cinco anos para se classificar à final do Carioca
futebol

Botafogo precisa acabar com jejum de quase cinco anos para se classificar à final do Carioca

Botafogo não vence o Fluminense por dois gols de diferença, placar necessário para garantir a vaga na decisão do Estadual, desde abril de 2017...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 05:00

Publicado em 27 de Março de 2022 às 05:00

O Botafogo tem uma montanha pela frente para chegar à final do Campeonato Carioca. Após derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Alvinegro precisa vencer o Fluminense por dois gols de diferença às 16h deste domingo, no Maracanã, para se garantir na decisão do Estadual. A partida será transmitida em tempo real no site do LANCE!.+ Diretor afirma que Botafogo tem mais negociações em andamento: 'Há necessidade de aumentar o nível'
Um tabu de quase cinco anos também é um dos obstáculos do Botafogo nessa 'montanha'. O Alvinegro não vence o Fluminense por dois gols de diferença desde abril de 2017, no Campeonato Carioca daquele ano. À época, foi um triunfo por 3 a 1.
Desde então, todas as vitórias do Botafogo foram por um gol de diferença: 1 a 0 em 2017, 2 a 1 em 2018 e 1 a 0 em 2019, a última vez que o Glorioso superou o Tricolor - já são quase três anos sem saber o que é uma vitória no Clássico Vovô.
A equipe comandada por Lúcio Flávio não garante a vaga na final com uma vitória de diferença simples porque o Fluminense teve melhor campanha na Taça Guanabara e, por isso, ganhou vantagem no critério de desempate com placares iguais nas somas dos resultados dos jogos.
Luís Castro, novo treinador do Glorioso, assistirá a um jogo do Glorioso in-loco pela primeira vez desde que assinou o contrato com o clube. Será, independente do resultado, um pontapé inicial para uma mudança de paradigma no Botafogo.
Crédito: TimedoBotafogocontraoFluminense(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados