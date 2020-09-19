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Botafogo: por precaução, Bruno Nazário não enfrenta o Santos

Meio-campista, que sentiu dores na coxa após a vitória sobre o Vasco na Copa do Brasil, será poupado contra o Peixe, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 15:21

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 15:21
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem uma baixa confirmada para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. Por dores musculares, Bruno Nazário não será relacionado para a partida contra o Santos, neste domingo, às 18h15, no Estádio Nilton Santos.
O meio-campista reclamou de dores na coxa após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil. O departamento médico do Botafogo resolveu poupar o camisa 10, que não preocupa para o jogo da volta contra o Cruz-Maltino, na próxima quarta-feira, em São Januário.
A tendência é que Nazário fique realizando um trabalho específico de recuperação e fortalecimento físico no local que sente dores. Vale ressaltar que o meio-campista vinha em uma sequência de 24 partidas seguidas entrando em campo, seja como titular ou no decorrer do duelo.
Pelo confronto contra o Vasco, o treinador Paulo Autuori pode poupar outros jogadores contra o Santos. Tudo vai depender da resposta dos atletas diante do treino realizado na tarde deste sábado, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.

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