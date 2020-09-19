Botafogo: por precaução, Bruno Nazário não enfrenta o Santos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem uma baixa confirmada para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. Por dores musculares, Bruno Nazário não será relacionado para a partida contra o Santos, neste domingo, às 18h15, no Estádio Nilton Santos.

O meio-campista reclamou de dores na coxa após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil. O departamento médico do Botafogo resolveu poupar o camisa 10, que não preocupa para o jogo da volta contra o Cruz-Maltino, na próxima quarta-feira, em São Januário.

A tendência é que Nazário fique realizando um trabalho específico de recuperação e fortalecimento físico no local que sente dores. Vale ressaltar que o meio-campista vinha em uma sequência de 24 partidas seguidas entrando em campo, seja como titular ou no decorrer do duelo.