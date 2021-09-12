Botafogo perde para o Fluminense no Campeonato Brasileiro Sub-20 mas continua no G8 da tabela

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo foi goleado por 4 a 1 pelo Fluminense, no CEFAT, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Com a derrota, a equipe perdeu a invencibilidade em casa mas permanece no G8, na sexta colocação, com 25 pontos.

> Confira a tabela e os jogos da Série BA partida foi bem disputada com ambas as equipes buscando o ataque. Porém o Botafogo não conseguiu ter eficiência para marcar os gols, diferente do Fluminense, que marcou dois gols na primeira etapa, com Jhon Kennedy e Matheus Martins, e mais dois na segunda, com Matheus Martins, de novo, e Luan Brito. O gol alvinegro foi de Vitinho, quando a partida ainda estava 2 a 0.

+ Com a vitória sobre o Londrina, Botafogo passa a ter o melhor ataque da Série B, ao lado do Guarani