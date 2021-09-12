Botafogo perde para o Fluminense no Campeonato Brasileiro Sub-20 mas continua no G8 da tabela

O Botafogo foi goleado por 4 a 1 pelo Fluminense, no CEFAT, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Com a derrota, a equipe perdeu a invencibilidade em casa mas permanece no G8, na sexta colocação, com 25 pontos.
> Confira a tabela e os jogos da Série BA partida foi bem disputada com ambas as equipes buscando o ataque. Porém o Botafogo não conseguiu ter eficiência para marcar os gols, diferente do Fluminense, que marcou dois gols na primeira etapa, com Jhon Kennedy e Matheus Martins, e mais dois na segunda, com Matheus Martins, de novo, e Luan Brito. O gol alvinegro foi de Vitinho, quando a partida ainda estava 2 a 0.
+ Com a vitória sobre o Londrina, Botafogo passa a ter o melhor ataque da Série B, ao lado do Guarani
O Sub-20 do Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 10h, para enfrentar o Flamengo pela partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. A vantagem é do Rubro-Negro já que a partida de ida resultou em 1 a 0 para o clube da Gávea.