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Botafogo perde para o Fluminense no Campeonato Brasileiro Sub-20 mas continua no G8 da tabela

Sub-20 do Alvinegro perdeu a invencibilidade dentro de casa no campeonato mas termina a rodada na sexta colocação
...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 17:52
Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo foi goleado por 4 a 1 pelo Fluminense, no CEFAT, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Com a derrota, a equipe perdeu a invencibilidade em casa mas permanece no G8, na sexta colocação, com 25 pontos.
> Confira a tabela e os jogos da Série BA partida foi bem disputada com ambas as equipes buscando o ataque. Porém o Botafogo não conseguiu ter eficiência para marcar os gols, diferente do Fluminense, que marcou dois gols na primeira etapa, com Jhon Kennedy e Matheus Martins, e mais dois na segunda, com Matheus Martins, de novo, e Luan Brito. O gol alvinegro foi de Vitinho, quando a partida ainda estava 2 a 0.
+ Com a vitória sobre o Londrina, Botafogo passa a ter o melhor ataque da Série B, ao lado do Guarani
O Sub-20 do Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 10h, para enfrentar o Flamengo pela partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. A vantagem é do Rubro-Negro já que a partida de ida resultou em 1 a 0 para o clube da Gávea.

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