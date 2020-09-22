Botafogo: Pedro Raul treina e pode retornar contra o Vasco

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo pode ganhar um reforço para a partida contra o Vasco. Pedro Raul treinou sem limitações na reapresentação do elenco, na última segunda-feira, e o atacante deve ser relacionado para a partida decisiva da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário.

O atacante participou da atividade realizada pelo treinador Paulo Autuori após o empate sem gols com o Santos. A resposta positiva de Pedro Raul indica que ele se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa. A tendência é que ele apareça no banco de reservas, com Matheus Babi sendo o atacante titular.

A notícia foi dada primeiramente pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!. A última partida de Pedro Raul antes de se lesionar foi contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 2 de setembro.