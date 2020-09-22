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futebol

Botafogo: Pedro Raul treina e pode retornar contra o Vasco

Atacante participou da atividade da última segunda-feira e deve integrar o banco de reservas na partida contra o Cruz-Maltino, pela Copa do Brasil...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 16:23
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo pode ganhar um reforço para a partida contra o Vasco. Pedro Raul treinou sem limitações na reapresentação do elenco, na última segunda-feira, e o atacante deve ser relacionado para a partida decisiva da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário.
O atacante participou da atividade realizada pelo treinador Paulo Autuori após o empate sem gols com o Santos. A resposta positiva de Pedro Raul indica que ele se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa. A tendência é que ele apareça no banco de reservas, com Matheus Babi sendo o atacante titular.
A notícia foi dada primeiramente pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!. A última partida de Pedro Raul antes de se lesionar foi contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 2 de setembro.
Guilherme Santos, por outro lado, continua fora. O lateral-esquerdo não entra em campo desde o empate em 2 a 2 com o Corinthians, no dia 5 deste mês, quando deixou o gramado da Neo Química Arena de maca. O defensor não treinou e não participa da partida em São Januário.

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