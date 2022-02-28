Botafogo passa a ter uma das piores defesas do Campeonato Estadual

A derrota que o Botafogo sofreu para a Portuguesa no último domingo (27) levou a equipe a um feito negativo na Taça Guanabara. Com o placar de 5 a 3 que sofreu no Luso-Brasileiro, o Alvinegro se tornou a segunda pior defesa na primeira fase da competição, ao alcançar os 14 gols sofridos em nove rodadas (1,55 gol por jogo). A equipe comandada interinamente por Lúcio Flávio só perde o posto de mais vazada para dois times que estão fora do G4. Sofreram 15 gols o Nova Iguaçu, que atualmente tem oito pontos, e o Boavista, que está na última colocação com dois pontos (a equipe de Saquarema perdeu sete pontos por escalação irregular do volante Ryan Guilherme contra o Vasco, pela 2ª rodada, e Flamengo, pela 3ª rodada da Taça Guanabara).