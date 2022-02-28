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futebol

Botafogo passa a ter uma das piores defesas do Campeonato Estadual

Equipe alvinegra já sofreu 14 gols na Taça Guanabara até o momento e fica atrás apenas de Nova Iguaçu e Boavista...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 08:10

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2022 às 08:10
A derrota que o Botafogo sofreu para a Portuguesa no último domingo (27) levou a equipe a um feito negativo na Taça Guanabara. Com o placar de 5 a 3 que sofreu no Luso-Brasileiro, o Alvinegro se tornou a segunda pior defesa na primeira fase da competição, ao alcançar os 14 gols sofridos em nove rodadas (1,55 gol por jogo). A equipe comandada interinamente por Lúcio Flávio só perde o posto de mais vazada para dois times que estão fora do G4. Sofreram 15 gols o Nova Iguaçu, que atualmente tem oito pontos, e o Boavista, que está na última colocação com dois pontos (a equipe de Saquarema perdeu sete pontos por escalação irregular do volante Ryan Guilherme contra o Vasco, pela 2ª rodada, e Flamengo, pela 3ª rodada da Taça Guanabara).
Deste número, o Botafogo sofreu oito gols nas suas duas partidas mais recentes. No meio de semana, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Flamengo.
A equipe botafoguense volta a campo no dia 7 (segunda-feira), quando encara o Volta Redonda, às 19h30.
Crédito: Carliemação:equipesofreuoitogolsnosdoisjogosmaisrecentes(Foto:VítorSilva/Botafogo

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