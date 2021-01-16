Botafogo oficializa a contratação de Cris para sua equipe feminina

Crédito: A meio-campista marcou um gol em nove jogos (Reprodução/twitter

Mesmo com a equipe feminina do Botafogo com suas atenções em campo voltadas para a partida decisiva da semifinal da Série A2 do Brasileirão, contra o Bahia, a diretoria alvinegra já vem se planejando para a chegada à elite do Campeonato Brasileiro feminino. Neste sábado, o clube oficializou a contratação da meio-campista Cris.

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