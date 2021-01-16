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futebol

Botafogo oficializa a contratação de Cris para sua equipe feminina

Jogadora de 35 anos, que estava no São Paulo, reforçará as Gloriosas para a disputa da elite do Campeonato Brasileiro feminino na sequência desta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 16:03

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 16:03

Crédito: A meio-campista marcou um gol em nove jogos (Reprodução/twitter
Mesmo com a equipe feminina do Botafogo com suas atenções em campo voltadas para a partida decisiva da semifinal da Série A2 do Brasileirão, contra o Bahia, a diretoria alvinegra já vem se planejando para a chegada à elite do Campeonato Brasileiro feminino. Neste sábado, o clube oficializou a contratação da meio-campista Cris.
> Equipe masculina em situação dramática. Veja a tabela!
A jogadora de 35 anos desembarcará no clube após uma passagem pelo São Paulo. No Tricolor paulista, ela participou de nove partidas e marcou uma vez. Já nos gramados, as Gloriosas medem forças com o Bahia neste domingo, às 16h, na Fonte Nova. O primeiro jogo, no Nilton Santos, ficou empatado em 1 a 1.

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