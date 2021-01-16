Botafogo oficializa a contratação de Cris para sua equipe feminina

Mesmo com a equipe feminina do Botafogo com suas atenções em campo voltadas para a partida decisiva da semifinal da Série A2 do Brasileirão, contra o Bahia, a diretoria alvinegra já vem se planejando para a chegada à elite do Campeonato Brasileiro feminino. Neste sábado, o clube oficializou a contratação da meio-campista Cris.
> Equipe masculina em situação dramática. Veja a tabela!
A jogadora de 35 anos desembarcará no clube após uma passagem pelo São Paulo. No Tricolor paulista, ela participou de nove partidas e marcou uma vez. Já nos gramados, as Gloriosas medem forças com o Bahia neste domingo, às 16h, na Fonte Nova. O primeiro jogo, no Nilton Santos, ficou empatado em 1 a 1.