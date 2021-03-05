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futebol

Botafogo negocia venda de Caio Alexandre ao Vancouver Whitecaps, do Canadá

Mesmo com uma temporada desastrosa do Botafogo, o volante de 22 anos foi o grande destaque do Alvinegro Carioca...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 18:53

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 18:53
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
As conversas para a venda de Caio Alexandre avançaram. O volante rececbeu uma proposta no fim de fevereiro para disputar a Major League Soccer (MLS), principal campeonato de futebol dos Estados Unidos. De acordo com o site ge, o destino do camisa 19 do Botafogo é o Vancouver Whitecaps.+ Douglas Borges é apresentado pelo Botafogo: 'Vou dar a minha vida'Em meio as negociações, Caio Alexandre ficou fora das últimas três partidas do Botafogo. No dia 21 de fevereiro, o clube informou que o atleta de 22 anos estava com um desconforto muscular no adutor da coxa esquerda.Na última temporada, o volante somou 50 jogos e cinco gols pelo Botafogo. Caio Alexandre é cria da base alvinegra e foi integrado ao elenco profissional no início de 2020. Neste ano, conquistou espaço e foi um dos grandes destaques do Glorioso em meio a uma temporada ruim.Na última quinta-feira, ele usou as redes sociais para revelar que havia sido assaltado, mas que passava bem.

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