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futebol

Botafogo negocia com o Palmeiras e fica com 25% dos direitos de João Vítor Fubá

Meio-campista deixa o Alvinegro a custo zero para assinar com a equipe paulista, mas Glorioso manterá percentual de um quarto de venda futura do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 18:06

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 18:06

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo tenta "aparar as arestas" de uma importante perda envolvendo as categorias de base. O clube de General Severiano negociou com o Palmeiras e ficará com 25% dos direitos econômicos de João Vítor Fubá, atleta que estava na equipe sub-17 do Alvinegro, mas que não teve o contrato renovado e fechou com o Verdão.
+ Confira a tabela atualizada do Brasileirão e simuleEm detalhe, o valor total ficou em 20% da negociação entre Botafogo e Palmeiras e mais 5% pelo Alvinegro ser o clube formador de Fubá, totalizando 25% dos direitos econômicos.
Diante da assinatura sem custos de Fubá junto ao Palmeiras, a diretoria buscou o Palmeiras para tentar uma indenização por ser o clube formador do atleta. Inicialmente, o desejo do Alvinegro era receber dinheiro de forma imediata, mas as equipes negociaram para o Glorioso continuar tendo uma "fatia" dos direitos econômicos do meio-campista.
João Vítor Fubá era considerado uma das principais promessas das categorias de base do Botafogo e acumulava convocações para a Seleção Brasileira sub-17. O jogador está treinando com o Palmeiras desde esta semana, mas só pôde assinar o contrato com o Verdão agora que o imbróglio burocrático com o Alvinegro foi resolvido.
Desta forma, o Botafogo terá direito a receber um quarto do valor de qualquer negociação envolvendo João Vítor Fubá no futuro.

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