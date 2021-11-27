Botafogo não desiste e vai apresentar novo projeto financeiro a Rafael Navarro, que recusou Estados Unidos

Missão (quase) impossível? O Botafogo não jogou a toalha e vai apresentar um novo projeto financeiro com uma proposta de renovação na próxima semana para Rafael Navarro, um dos destaques do Alvinegro na temporada, que terá seu contrato encerrado em dezembro.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo

Internamente, a diretoria sabe que qualquer tentativa pelo camisa 99 vai ser complicada. Recentemente, Rafael Navarro recusou uma proposta do Minnesota United, da MLS - como o jornalista Venê Casagrande noticiou primeiramente.

O estafe do jogador até considerou a proposta da equipe estadunidense, mas nunca tratou o time como "prioridade máxima" na busca por uma possível nova equipe. Afinal de contas, o plano do jogador é atuar por um grande centro do futebol.

Por esse motivo, o Botafogo não desanima sobre uma possível continuidade de Rafael Navarro no clube. A proposta financeira colocaria o atacante como o jogador com o maior salário no plantel - o Alvinegro entende que esse é um caso que valeria a pena ultrapassar o teto salarial, já que o atleta teria possibilidade de venda para o exterior a curto prazo.

A questão que atrapalha o Botafogo na busca por um final feliz, contudo, não mudou: o valor das luvas. É, no caso, o dinheiro que Rafael Navarro e o empresário receberiam no valor do ato da assinatura do novo contrato - seja com o Alvinegro ou um novo clube.

Com o Minnesota United, por exemplo, Rafael Navarro iria ganhar mais que R$ 7 milhões - que seriam pagos à vista - no ato da assinatura. Por ser uma contratação sem custos envolvendo outra equipe, o time estadunidense apostava alto no valor das luvas. O Botafogo, contudo, está longe dessa realidade.

O clube brasileiro não tem condições de oferecer valores de luvas para o jogador - e é por isso que o estafe do atleta bate o pé para ele não ficar no clube. O Alvinegro aposta em um plano de carreira baseado na continuação do crescimento do atacante na equipe. Apenas o tempo dirá qual caminho o atleta decidiu seguir.