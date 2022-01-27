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futebol

Botafogo mira nomes de peso e aguarda 'sinal verde' para oficializar negociações

Elkeson e Óscar Romero são nomes que gostaram dos números apresentados, enquanto Saracchi e Rafael Carioca são observados; clube espera autorização burocrática...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 05:00
O Botafogo quer chegar com o 'pé na porta' no mercado da bola, mas ainda não amarrou o próprio tênis para conseguir fazê-lo. Essa é mais ou menos uma metáfora que pode definir o momento que o clube vive na busca por reforços. O Alvinegro até apresenta bons números e agrada jogadores, mas ainda não pode oficializar ofertas pela questão burocrática da SAF.+ Enderson explica que transição para Textor é entrave no Botafogo e busca reforços com 'currículo significativo'
Elkeson e Óscar Romero, por exemplo, entram nesse caso. O Botafogo fez uma proposta que agradou o atacante, chegando aos números que o estafe tinha pedido. O meio-campista não viu as melhores cifras do Alvinegro se comparado com os Estados Unidos, mas o Glorioso tenta o convencer com projeção e parte esportiva, "liderando a corrida" no momento.
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Tudo parece caminhar bem: Elkeson e Óscar Romero gostam das propostas, o clube está buscando jogadores de peso... Mas o Alvinegro não oficializou a oferta. O Glorioso não pôde iniciar a parte final das negociações e partir para a parte do "aperto de mão" por não ter ainda os detalhes de contratos da venda da SAF com John Textor concretizados. O empréstimo-ponte está a caminho.
Com a entrada do dinheiro, o Botafogo terá os fundos para garantir as propostas e, então, oficializar os passos para buscar os jogadores. Não há uma data certa para que as cifras estejam na conta.A questão é que os tempos são outros. O comportamento do Botafogo em outrora - até mesmo no fim do ano passado - não era de buscar de jogadores no nível que estão sendo vinculados neste momento. O aporte financeiro permite isso. Mesmo com a possível injeção nos caixas, o clube coloca a responsabilidade acima de qualquer coisa.
O departamento de futebol tem nomes mapeados e conversas em andamento com outros jogadores. Rafael Carioca é considerado outro "sonho", mas, diferente de Elkeson e Óscar Romero, existe um entrave no meio do caminho: o Tigres-MEX, que até agora não deu sinais de uma liberação sem custos.
Jogadores são oferecidos diariamente, e o mercado sul-americano voltou a abrir os olhos para o Botafogo. Marcelo Saracchi, lateral-esquerdo que deixou o RB Leipzig no fim de 2021, é um dos casos. O Alvinegro considera o nome interessante e analisa as condições.
O fato é que os tempos devem ser agitados no Botafogo no que diz respeito a mercado nas próximas semanas. O clube depende de um sinal verde e as transições financeiras com Textor para, finalmente, poder quebrar a porta.
Crédito: ÓscarRomero,ElkesoneSaracchiestãonamiradoBotafogo(ArteLance!

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