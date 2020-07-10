Botafogo lança site para venda de produtos personalizados de Kalou

Crédito: Divulgação/ Botafogo

Após confirmar a contratação do atacante Salomon Kalou, o Botafogo deu início, nesta sexta-feira à campanha de marketing em torno do jogador. O clube anunciou o lançamento de um site para a comercialização de produtos com a imagem do marfinense, que vestirá a camisa 8.

Na página https://www.kalounofogao.com/ serão comercializadas camisas, máscaras e copos do novo ídolo. Os sócios do clube receberão um cupom de desconto por e-mail.

Salomon Kalou é a segunda estrela internacional a integrar o elenco do Glorioso, depois do japonês Keisuke Honda. O desejo da diretoria é atrair a atenção da comunidade africana e também parte dos torcedores do Chelsea, que possui uma base de fãs em escala global. O marfinense teve uma passagem marcante pelo clube londrino no início da década.No âmbio nacional, o Botafogo espera aumentar o número de sócios-torcedores, que atualmente gira em torno de 28 mil.