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Botafogo lança site para venda de produtos personalizados de Kalou

Após confirmar a contratação do marfinense, Alvinegro iniciou a comercialização de camisas, copos e máscaras personalizados com a imagem do jogador de...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 15:43

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 15:43

Crédito: Divulgação/ Botafogo
Após confirmar a contratação do atacante Salomon Kalou, o Botafogo deu início, nesta sexta-feira à campanha de marketing em torno do jogador. O clube anunciou o lançamento de um site para a comercialização de produtos com a imagem do marfinense, que vestirá a camisa 8.
Na página https://www.kalounofogao.com/ serão comercializadas camisas, máscaras e copos do novo ídolo. Os sócios do clube receberão um cupom de desconto por e-mail.
Salomon Kalou é a segunda estrela internacional a integrar o elenco do Glorioso, depois do japonês Keisuke Honda. O desejo da diretoria é atrair a atenção da comunidade africana e também parte dos torcedores do Chelsea, que possui uma base de fãs em escala global. O marfinense teve uma passagem marcante pelo clube londrino no início da década.No âmbio nacional, o Botafogo espera aumentar o número de sócios-torcedores, que atualmente gira em torno de 28 mil.
Kalou chega de um ano com poucos jogos no Hertha Berlin. Pelo clube alemão teve 11 participações diretas em gols em 32 partidas disputadas.

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