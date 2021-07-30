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futebol

Botafogo lança nova loja virtual e promove desconto em uniforme

Em parceria com a FutFanatics, novo ambiente virtual de e-commerce do Alvinegro foi inaugurado nesta sexta-feira; camisa tradicional está saindo a R$ 149,90...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 17:43

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 17:43
Crédito: Divulgação
A nova loja virtual do Botafogo está lançada. O clube, que havia anunciado uma parceria com a FutFanatics há algumas semanas, inaugurou, nesta sexta-feira, o novo espaço de e-commerce oficial e exclusivo do clube.
+ Nova parceira do Botafogo, FutFanatics tem certificado de loja segura e confiável
A empresa, famosa no ramo de vendas de camisas, auxiliou o Alvinegro neste processo. Jorge Braga, CEO do clube, comemorou o acerto ao site oficial do Glorioso.- Selecionamos um parceiro de classe mundial, através de processo aberto de concorrência, para atender as demandas do clube por investimentos e de melhores serviços ao exigente torcedor alvinegro. Começamos já com uma promoção exclusiva, premiando a todos os torcedores mas especialmente ao sócio torcedor (camisa 7) que merece reconhecimento e tratamento diferenciado por sua lealdade e fidelidade - afirmou.
+ Confira a tabela da Série B
O endereço virtual é "loja.botafogo.com.br". Para comemorar, o clube colocou uma promoção com a camisa tradicional saindo por R$ 149,90 no modelo masculino e R$ 129,90 nos modelos feminino e infantil.

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