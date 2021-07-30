Botafogo lança nova loja virtual e promove desconto em uniforme

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A nova loja virtual do Botafogo está lançada. O clube, que havia anunciado uma parceria com a FutFanatics há algumas semanas, inaugurou, nesta sexta-feira, o novo espaço de e-commerce oficial e exclusivo do clube.

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A empresa, famosa no ramo de vendas de camisas, auxiliou o Alvinegro neste processo. Jorge Braga, CEO do clube, comemorou o acerto ao site oficial do Glorioso.- Selecionamos um parceiro de classe mundial, através de processo aberto de concorrência, para atender as demandas do clube por investimentos e de melhores serviços ao exigente torcedor alvinegro. Começamos já com uma promoção exclusiva, premiando a todos os torcedores mas especialmente ao sócio torcedor (camisa 7) que merece reconhecimento e tratamento diferenciado por sua lealdade e fidelidade - afirmou.

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