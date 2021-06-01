Botafogo inicia pagamento de rescisões para funcionários demitidos

Crédito: Durcesio Mello é o presidente do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo

Sem tempo a perder. Após ter praticamente R$ 800 mil liberados pela Justiça do Trabalho na última segunda-feira, o Botafogo iniciou, nesta terça-feira, o pagamento das rescisões e indenizações dos funcionários que foram demitidos no começo do mês passado.

Como são mais de 70 pessoas para receber débitos com o clube, a tendência é que nem todos os pagamentos sejam concluídos até esta terça-feira, mas que durante a semana tudo já esteja quitado com os antigos colaboradores.

A ação está sendo acompanhada de perto pelo SindeClubes, que "ajuda" os ex-funcionários do clube nesta questão.