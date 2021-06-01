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futebol

Botafogo inicia pagamento de rescisões para funcionários demitidos

Clube de General Severiano teve a verba desbloqueada pela Justiça do Trabalho e iniciou a quitar os débitos com os colaboradores nesta terça-feira...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 17:15
Crédito: Durcesio Mello é o presidente do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo
Sem tempo a perder. Após ter praticamente R$ 800 mil liberados pela Justiça do Trabalho na última segunda-feira, o Botafogo iniciou, nesta terça-feira, o pagamento das rescisões e indenizações dos funcionários que foram demitidos no começo do mês passado.
Como são mais de 70 pessoas para receber débitos com o clube, a tendência é que nem todos os pagamentos sejam concluídos até esta terça-feira, mas que durante a semana tudo já esteja quitado com os antigos colaboradores.
A ação está sendo acompanhada de perto pelo SindeClubes, que "ajuda" os ex-funcionários do clube nesta questão.
No começo de maio, praticamente todos os setores do clube foram afetados por um corte de gastos. Mais de 90 pessoas foram desligadas - entre funcionários, atletas com bolsa e prestadores de serviço. A promessa para quem ficou é de estabilidade, pelo menos até o fim da temporada.

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